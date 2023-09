Salone Nautico, ecco la premier Giorgia Meloni: applausi dei presenti e firma dell’accordo per i fondi Fsc

Genova. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Salone Nautico di Genova. Poco prima delle 16 ha fatto il suo ingresso in Fiera, salutata con applausi, ed è stata accolta dal sindaco Marco Bucci, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal prefetto Renato Franceschelli, dal commissario dell’Autorità portuale, Paolo Piacenza e dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, oltre che da diversi esponenti di Fdi.

Meloni avrebbe dovuto visitare il cantiere della nuova diga foranea, ma a causa delle condizioni del mare si è deciso di annullare il sopralluogo. Durante la visita ai padiglioni, la premier si è fermata a scambiare qualche parola con alcuni visitatori del Salone, scattandosi anche selfie con loro prima di dirigersi verso la Terrazza del padiglione blu. Una volta terminato il tour tra gli stand della manifestazione dedicata alla nautica, nel tardo pomeriggio, insieme al ministro Raffaele Fitto, la premier firmerà con il presidente della Regione Toti l’accordo per l’utilizzo dei Fondi Fsc (programmazione 2021-2027) destinati alla Liguria, prima Regione a raggiungere l’intesa con il Governo, un’intesa che vale oltre 260 milioni di euro che andranno a finanziare opere strategiche per il territorio.

Nel corso della visita, Meloni si è fermata a parlare anche con Marco Macrì, vigile del fuoco e padre di un bimbo disabile, che ha esposto un cartello che si rivolgeva proprio a lei con su scritto: “Presidente Meloni, ora governa, si fermi a parlare: i disabili non possono aspettare”.

La presidente del Consiglio si è fermata per alcuni minuti con Macrì, che da anni porta avanti una battaglia per garantire il diritto alle terapie per i minori disabili in Liguria, alle prese con liste d’attesa che costringono ad aspettare anche due anni. Meloni, prima di proseguire verso il padiglione Jean Nouvel, ha chiesto i contatti e il nome dell’uomo, che l’aveva già incontrata un anno fa durante un comizio elettorale a Genova