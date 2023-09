Le scuole di Quiliano contro il rigassificatore, Regione: “Grave atto contro la Repubblica Italiana, intervenga il ministro”

Liguria. “È con grande stupore che Regione Liguria apprende che nell’Istituto Comprensivo di Quiliano è in atto una pericolosa strumentalizzazione politica degli alunni delle scuole primarie e secondarie. Attraverso una delibera del collegio docenti, l’Istituto sottoscrive infatti un documento che viola qualsiasi principio di libera istruzione e che infrange le basi dell’educazione civica. Siamo di fronte a uno scenario che mai speravamo di dover affrontare: l’utilizzo delle scuole, e quindi dei bambini, per fare propaganda politica in merito a un progetto di importanza nazionale quale è il rigassificatore”. Così Regione Liguria commenta la delibera votata all’unanimità dal collegio docenti dell’istituto comprensivo di Quiliano con la quale viene espressa contrarietà al progetto del rigassificatore.

Le scuole di Quiliano si sono apertamente schierati contro il progetto: “Orientiamo i nostri studenti a scelte negli studi che possano costituire occasione di lavoro nel rispetto della tipicità del territorio e degli organismi che vi convivono – si legge nel documento -. Questo progetto guarda all’immediato rendimento e sfrutta il territorio. Diserteremo qualsiasi proposta della Regione in ambito ambientale“.

“Un atto che riteniamo essere grave tanto quanto la decisione – presa all’insaputa di Ufficio Scolastico regionale, assessorato regionale all’Istruzione e non ultimo Ministero dell’Istruzione – di boicottare i percorsi di educazione ambientale, civica e alla salute promossi dall’ente regionale – proseguono dalla Regione – Una scelta draconiana che ha il chiaro intento di fomentare odio nei confronti della Scienza. Con questo atto, la dirigente dell’Istituto insieme a tutti i firmatari è andata contro un principio costituzionale: ‘L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento'”.

“Pertanto Regione Liguria – concludono – ritiene la sopracitata delibera un grave atto contro la Repubblica Italiana e per questo provvederà quanto prima a informare il ministro Valditara per chiedere chiarimenti e, successivamente, provvedimenti volti a restituire alla scuola la totale libertà di apprendimento dei suoi studenti“.