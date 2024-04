Quiliano 2024, il 6 maggio la candidata sindaco Donatella Barbano presenta la lista

Quiliano. “Conclusa con un grande successo di partecipazione la fase di raccolta firme per la presentazione delle liste, adesso è tempo di conoscere i candidati della lista civica ‘Insieme Per Quiliano’. L’appuntamento è per lunedì 6 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune in piazza della Costituzione, dove Donatella Barbano prima donna candidato a sindaco nella storia di Quiliano presenterà i componenti la lista e i punti chiave del programma elettorale incentrato su temi cruciali per il futuro della comunità”. Lo scrive, in una nota, la lista “Insieme Per Quiliano”.

“I candidati che fanno parte della mia squadra sono accomunati da un grande amore per Quiliano e il suo territorio. Un gruppo eterogeneo di 12 uomini e donne determinati a mettere al servizio della comunità le loro diverse sensibilità e competenze. Con una vasta gamma di esperienze nel commercio, nella sanità, nelle libere professioni e nel sociale, i nostri candidati sono uniti da un obiettivo comune: contribuire attivamente alla crescita e al benessere di Quiliano e dei suoi abitanti”.

“Siamo determinati a portare avanti un programma ambizioso e concreto che risponda delle esigenze e alle aspirazioni dei nostri cittadini. Questa serata sarà l’inizio di un viaggio che faremo insieme, verso un futuro migliore per tutti. Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questa serata di presentazione, per conoscere da vicino la nostra visione e per contribuire con le vostre idee e le vostre aspettative”, concludono.