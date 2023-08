Finalborgo, da giovedì 24 a domenica 27 agosto andrà in scena la 20ª edizione del Viaggio nel Medioevo. Tre colpi di cannone ed un corteggio storico daranno inizio alla festa e, fino allo scoccare della mezzanotte, centinaia di personaggi si avvicenderanno per le vie di Finalborgo, membro del prestigioso sodalizio dei Borghi più belli d’Italia. Strade e piazze saranno animate da dame, cavalieri e popolani, musici itineranti, tornei a cavallo.

Oltre 90 spettacoli itineranti durante le quattro serate e non mancheranno gli antichi mestieri, le taverne, il mercato iberico, i giochi medievali e l’impeccabile e attesissima Cena medievale alla “Locanda dei Cavalieri” allestita per l’occasione nei Chiostri di Santa Caterina. Artisti da strada, attori, mangiafuoco, giocolieri, falconieri: non mancherà proprio nulla, tutto il panorama dei personaggi medievali dell’immaginario collettivo diventerà realtà nell’antica capitale del Marchesato del Finale.

La festa medievale ideata e organizzata dall’associazione Centro Storico del Finale, con il contributo del Comune di Finale Ligure ed il patrocinio della Regione Liguria, coinvolge ogni anno centinaia di volontari e artisti, espositori, figuranti e tecnici. Nella scorsa edizione hanno varcato le porte del borgo ogni giorno migliaia di visitatori che già dal tardo pomeriggio hanno iniziato ad animare il paese. Quest’anno, 45° compleanno del “Centro Storico del Finale”, l’evento ospiterà l’assemblea generale 2023 della prestigiosa Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques, per la prima volta in Italia.

I delegati della CEFMH di tutta Europa si riuniranno a Finalborgo dove svolgeranno i loro lavori assembleari e approfitteranno per godere delle bellezze dell’antico borgo ligure. Finalborgo diverrà davvero il centro medievale d’Europa. Attraversando le sue porte si avrà la sensazione di varcare davvero le porte del tempo: professionisti del settore provenienti da diverse località si incontreranno per contendersi le piazze e le vie. Ogni angolo del paese sarà animato e colorato da bandiere, festoni e insegne medievali; combattimenti tra mercenari irruenti o duelli cortesi dei cavalieri di ventura. Quattro giorni di spettacoli che culmineranno con l’evento conclusivo: la battaglia finale di domenica sera, dove tutti i figuranti “combattenti”, nel letto del torrente Aquila, si cimenteranno nella rievocazione ispirata agli eventi narrati nel “Bellum Finariense” da Gianmario Filelfo nel 1452.

Purtroppo, in questa edizione non si potranno eseguire i tradizionali fuochi artificiali silenziosi a conclusione della manifestazione.

Chi non ama la confusione potrà godere comunque del borgo “vestito da festa” già dalla mattina o passeggiare fra i banchi del “Mercato iberico” fin dalle prime ore del pomeriggio. Una manifestazione per giovani, ma con grande attenzione alle famiglie e spazi dedicati ai più piccoli. Rigorosamente dalle 18 alle 24.00, dopodiché un efficiente servizio d’ordine vigilerà affinché nella notte sia rispettato il giusto riposo della corte del Marchese e dei suoi sudditi. L’ingresso è gratuito, ma con un’offerta si potrà indossare il braccialetto esclusivo “VNM 2023”e aiutare i soci del Centro Storico del Finale a mantenere in vita questo grande evento spettacolare, contenitore di storia, tradizioni e cultura.