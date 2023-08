Viaggio nel Medioevo 2023, un successo nonostante lo stop per allerta meteo: più di 200 spettacoli, cene sold out e decine di migliaia di visitatori

Finale Ligure. Passata la mezzanotte da un pezzo, mentre ancora molti ospiti del Marchese Giovanni del Carretto si attardavano nel borgo, la filodiffusione trasmetteva il messaggio di fine evento e i figuranti del Centro Storico del Finale cominciavano le loro operazione di “ripristino” e smontaggio delle scenografie. Purtroppo lo stato di allerta meteo arancione, e il conseguente stop diramato nel pomeriggio dal sindaco del Comune di Finale Ligure Ugo Frascherelli, ha decretato la fine anticipata del Viaggio nel Medioevo 2023.

“Ancor prima della pioggia annunciata, qualche lacrima ha bagnato le bandiere del borgo – raccontano dal Centro Storico del Finale – poi ognuno ha indossato il suo abito medievale, il suo sorriso della festa, è entrato nel suo personaggio e ha ripreso il lavoro con lo stesso entusiasmo dei giorni precedenti, per concludere la manifestazione nel migliore dei modi. Quando i rumori dei tamburi e della festa hanno lasciato il posto al silenzio della notte, il paese si è addormentato e come operosi elfi notturni, decine di ragazzi e ragazze dell’associazione hanno dismesso i panni medievali per indossare la loro maglietta d’ordinanza e proseguire in quella parte di attività meno ludica, meno nota, composta di centinaia di ore di lavoro volontario impagabile, senza il quale l’evento non sarebbe realizzabile. Domenica mattina il borgo si è risvegliato quasi senza traccia della maestosa festa; come se fosse stato tutto un sogno”.

In ogni caso, la festa del 45° dell’associazione è stata caratterizzata da grandi numeri: nelle tre giornate del VNM2023 si sono esibite 25 compagnie di artisti, oltre 150 persone fra personale tecnico e figuranti, più di 200 spettacoli, itineranti e stabili; “sold out” le tre cene medievali; da giovedì a sabato decine di migliaia di visitatori hanno riempito il paese già dal pomeriggio affollando l’esclusivo mercato iberico, i più giovani hanno potuto giocare con la Compagnia del Drago e i ragazzi provare l’arte del combattimento (con spade di gomma) con i Maestri della Compagnia del Montefeltro; Giullari, Falconieri, giostre di Cavalieri, mangiafuoco, musici e folli, tutto concentrato in un sabato esplosivo. Infine grande evento della serata: il torneo di spada della Compagnia del Leone e conclusione musicale degli ormai noti musici di casa, i Sonagli di Tagatam.

Il maltempo non ha nemmeno impedito lo svolgimento dei lavori assembleari della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques svolti nella giornata di sabato presso Palazzo Ricci di Finalborgo. I delegati sono stati accolti dal vice sindaco del Comune di Finale Ligure Andrea Guzzi, dal rettore del Centro Storico del Finale Maura Firpo, con una delegazione di soci. Dopo l’assemblea generale Finalborgo ha potuto salutare il neo eletto presidente della CEFMH Mireille Benedetti, rappresentante della Federazione Francese Feste e Spettacoli Storici (FFFSH) che ha sostituito Mario da Costa del Portogallo giunto al termine del suo mandato triennale. Il direttivo della Confederazione europea “ringrazia la Città di Finale Ligure per l’ospitalità: il Viaggio nel medioevo è un grande evento che va preservato come bene prezioso della memoria storica, non solo della vostra città, ma di tutta la comunità europea”.