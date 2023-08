Skate park nell’ex piscina del Prolungamento, Burlando e Carpano: “Una sfida importante per giovani e sport”

Savona. “Da anni stiamo lavorando per una nuova vocazione del nostro Prolungamento, una zona della nostra città che pensiamo potrà ripartire mettendo al centro giovani e sport”. Lo dichiarano i consiglieri Luca Burlando (Partito Democratico) e Massimiliano Carpano (Azione) dopo l’approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex piscina di via Trento e Trieste Savona.

“Fin dalla campagna elettorale – ricordano – abbiamo messo in campo una proposta coraggiosa che ha convinto poi anche la Giunta e la maggior parte dei consiglieri comunali, una sfida importante per dare nuovi spazi ai giovani savonesi”.

“Lo skatepark indoor rappresenta un’opportunità unica per Savona poiché attirerà non solo gli appassionati locali, ma anche skater provenienti da altre città e regioni – sottolineano i due consiglieri -. Questa struttura sarà un punto di riferimento nel territorio, contribuendo a incrementare il turismo, l’afflusso di visitatori interessati a questa attività e la nascita di attività commerciali legate allo sport stesso”.

“La riqualificazione della piscina vuole essere il primo passo per la trasformazione dell’ultimo lotto del Prolungamento: le aree intorno ad essa e la spiaggia sottostante dovranno essere, nei prossimi anni, protagoniste di questo importante cambiamento. Noi continueremo a lavorare con i nostri coetanei per raggiungere questo importante obiettivo”, concludono Burlando e Carpano.