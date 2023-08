Ex piscina Prolungamento a Savona, la giunta approva il progetto esecutivo: skate park, bar e una terrazza

Savona. E’ stato approvato dalla giunta il nuovo progetto esecutivo per i lavori dell’ex piscina di via Trento e Trieste a Savona.

L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1.850.000 euro a valere sul PNRR che dovrà essere cofinanziato con altri 150 mila euro. A queste risorse la giunta ha aggiunto ulteriori 100mila euro. Il progetto tiene conto di una serie di modifiche richieste dalla Sovrintendenza: il volume complessivo della struttura è stato ridimensionato; verrà tolta la copertura a padiglione e al suo posto sarà realizzata una copertura piana; infine, verrà demolita la parte di edificio che affaccia su piazza Eroe dei Due Mondi.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio che mantenga la destinazione d’uso sportiva (uno skate park coperto al posto della vasca) e un bar al piano terra, al piano superiore una terrazza che si collega all’area verde del Bastione.

I tempi per la realizzazione della riqualificazione dell’impianto sono stretti: i lavori dovranno essere completati entro il 2026.

“E’ un passo avanti in un progetto che sta prendendo rapidamente forma – dice l’Assessore allo Sport Francesco Rossello – e ha l’obiettivo di rendere Savona sempre più attrattiva e punto di riferimento in particolare per i giovani. Un bellissimo percorso che l’Amministrazione ha condiviso con giovani savonesi appassionati ed esperti di sport di strada”.

“Questo intervento – spiega l’Assessore all’Urbanistica Ilaria Becco – va inserito nel percorso di riqualificazione complessiva della Fortezza del Priamar e, in particolare, di quell’area (gli altri 2 volumi e uno spazio esterno) che potrà essere riqualificata grazie ai finanziamenti FESR 2021- 2027. Si tratta di un intervento che va nell’ottica di utilizzare più fonti di finanziamento per dare compiutezza all’opera”.