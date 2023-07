Promozione: il Legino porta in verdeblù Riccardo Piacentini

Il Legino annuncia l’innesto del forte attaccante Riccardo Piacentini. Il classe 1990 condividerà il reparto con Manuele Macagno, fantasista e trascinatore della squadra dello scorso anno. Insieme a Marco Cappannelli in regia, tre mosse che testimoniano la volontà del club di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Promozione. Tra le ultime news, la conferma nel reparto avanzato del classe 1999 Leonardo Ferrara.

Piacentini, che lo scorso anno era al Celle Varazze, ha giocato con le maglie di Sestri Levante, Ligorna, Albissola, Vado e Savona. Prima di approdare nel club di mister Monteforte, aveva militato nel Campomorone e nella Cairese. Tanta esperienza tra Eccellenza e Serie D che farà sicuramente comodo a una rosa composta da tanti giovani come quella verdeblù.

In tema Legino, si era vociferato di un possibile ritorno del classe 1993 Michele Romeo. L’innesto di Piacentini potrebbe forse corroborare la pista Millesimo. Ma non è da escludere, rumor dell’ultima ora, un sondaggio del Città di Savona per Romeo.

La nota del club

A SOCIETÀ US LEGINO è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l’attaccante RICCARDO PIACENTINI per la prossima stagione. Riccardo classe 1990 ha vestito le maglie di molte squadre di serie D, tra cui Vado, Savona, Albissola, Ligorna e Gozzano, vanta più di 300 presenze nella quarta serie. Negli ultimi anni ha vestito le casacche di Campomorone, Cairese e Celle-Varazze.