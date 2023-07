Promozione. New Bragno, Legino e San Francesco sugli scudi: sarà un campionato tutto da vivere

Savona e dintorni. Meno di due mesi ed il pallone tornerà a rotolare sui campi. È sicuramente presto per parlare di countdown, ma la maggior parte delle società componenti il panorama dilettantistico locale sembra già essersi attrezzata per poter affrontare al meglio la stagione che verrà.

Tra i club di Promozione più attivi sul mercato spicca sicuramente il New Bragno. Il sodalizio valbormidese ha infatti reso noto di aver finalizzato due acquisti di ottima caratura: mister Adami, in vista della prossima stagione, potrà contare sulle performance di Bartolomeo Gamba (attaccante classe 2004 proveniente dal Soccer Borghetto) e Gaetano Laudando, attaccante classe 1990 ex Aurora Calcio.

Sempre per quanto riguarda il reparto avanzato, la società del presidente Ferraro ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Emmanuele Monni per la permanenza in biancoverde. Per il centrocampo è invece stata ufficializzata la conferma di Giacomo Marini, giovane classe 2003.

In riviera poi, più precisamente nel savonese, una delle squadre ad avere i fari puntati sarà sicuramente il Legino di mister Fabio Tobia. I verdeblù, reduci da un’annata scandita da alti e bassi, proveranno certamente a coronare il sogno playoff. Per farlo, oltre all’esperienza di Mich Merica, il club del presidente Carella potrà contare sull’apporto offensivo di Romeo e Piacentini, ma anche sulla tecnica, sugli assist e sul fiuto del gol di Leonardo Ferrara e Manuele Macagno, ufficialmente confermati dalla società.

Sempre in Promozione prosegue inoltre l’opera di strutturazione della rosa della San Francesco Loano: mister Cattardico in difesa potrà contare sul giovane Erald Balla, classe 2002 ex di Borgio Verezzi (con cui ha ottenuto la promozione in Prima Categoria lo scorso anno) e Pietra Ligure.

Infine, proprio in Prima Categoria, il Vadino sta continuando a lanciare dei chiari segnali alle avversarie: il tesseramento di Artur Hamati, in tal senso, suona come un avvertimento. L’ingaggio dell’esterno classe 2001, unito ai precedenti colpi, testimonia la volontà degli arancioneri di far bene: per le zone alte della graduatoria ci saranno anche gli ingauni.