La Cairese chiude a punteggio pieno e stacca il pass per i playoff per la Serie B

Cairo Montenotte. La Cairese trova la tredicesima vittoria su altrettante partite e chiude questa incredibile stagione da imbattuta.

Domenica, sul diamante casalingo di Cairo Montenotte, si è giocata l’ultima giornata di regular season tra Cairese e Brothers.

Partita molto divertente e combattuta durante la quale, nei primi inning, gli attacchi sono stati i veri protagonisti. Il parziale al terzo, infatti, vedeva i padroni di casa in vantaggio per 3 a 2. La ripresa decisiva è stata la quinta, lì i cairesi sono riusciti, complici alcune disattenzioni avversarie, ad allungare nel punteggio e a portarsi sul 8 a 2 momentaneo.

Poi, i ragazzi allenati da Kini Haces hanno avuto un piccolo calo di prestazione e di concentrazione, ed hanno permesso agli avversari di abbozzare la rimonta. Passato questo momento, nonostante le mazze non abbiano più prodotto punti, la difesa ha ritrovato solidità e la partita si è spenta con il risultato di 8 a 5 che vede i valbormidesi concludere questa stagione senza subire alcuna sconfitta. Ottima la prestazione di Roberto Ferruccio, trascinatore in questa giornata con quattro su cinque in battuta.

Ora un paio di settimane di riposo per i ragazzi che, dal prossimo 10 agosto, inizieranno a preparare la sfida contro l’Avigliana Bees, avversari per il primo turno dei playoff, già incontrati nell’intergirone, ma si sa che sarà tutta un’altra storia.

Appuntamento quindi per la gara di esordio al 3 settembre in casa dell’Avigliana, e dopo sette giorni il ritorno sul diamante di Cairo, passaggio necessario per potersi giocare, nel secondo turno, la promozione in Serie B.

Grande soddisfazione in casa Cairese per il risultato raggiunto: i giocatori sono galvanizzati e si stanno preparando a vivere un settembre che si spera caldo e lungo, e che sicuramente li vedrà pronti alla sfida.

Il saluto a fine partita

Time-out con il tecnico Haces German Orlando Joaquin

Roberto Ferruccio, miglior battitore