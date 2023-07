Pietra Ligure. Soccorsi mobilitati, questa sera, per un incendio divampato all’interno di una palazzina a Pietra Ligure.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 22 in un alloggio all’ultimo piano di un edificio nella zona di via Milano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale Ligure, che hanno dovuto sfondare la porta per poter accedere all’alloggio.

Al momento dell’arrivo dei pompieri le fiamme avevano già “intaccato” i mobili. Le operazioni di spegnimento non hanno comportato particolari problemi.

Secondo una prima ipotesi, le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un corto circuito elettrico.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i volontari della pubblica assistenza e gli operatori del 118, oltre ai carabinieri.

Secondo quanto accertato ad occupare l’alloggio sarebbero alcuni ragazzi, che però avevano lasciato l’appartamento per trascorrere la serata fuori. Allo scoppiare dell’incendio, quindi, all’interno dell’alloggio non era presente nessuno, perciò non si registrano feriti.

L’incendio e le successive operazioni di soccorso hanno creato un notevole allarme tra i residenti della zona, densamente abitata.