Artistica, un fine settimana di gare per le giovanissime ginnaste del Maremola

Sanremo. Ancora un fine settimana di gare per la Ginnastica Artistica Maremola, a Sanremo, per le competizioni GPT della Federazione Ginnastica d’Italia.

Sabato 27 aprile scendono in pedana le bimbe dei corsi “motricità” (nate tra il 2018 e il 2021) e “artistica 1” (classe 2016 e 2017) nel programma Gymgiocando. Sono tre le squadre in rappresentanza alla ASD Maremola guidate dal tecnico Giorgia Guido e dalla giovane aspirante tecnico, ed ex atleta, Rebecca Riolfo.

Prima squadra 1° livello Gymgiocando: Victoria Pelo, Iris Cristina, Selene Gervasi, Margherita Bruno.

Seconda squadra 1° livello Gymgiocando: Bianca Lanaro, Ginevra Marabotto, Matilde Morgante, Virginia Morgante, Caterina Panza, Ludovica Barranca.

Prima squadra 2° livello Gymgiocando: Asia Ferrua, Alessandra Minuti, Giorgia Rigliaco, Adel Kabuci, Carolina Righello, Matilda Brecciaroli.

Domenica 28 aprile è la volta del gruppo della preagonistica con sette atlete che attraverso queste prime esperienze sugli attrezzi del volteggio, della trave e del corpo libero si preparano alle gare ufficiali che disputeranno al compimento dell’ottavo anno di età.

Livello Gold Standard: Alice Barisone.

Livello Silver Avanzato: Linda Squarise, Sara Canepa.

Livello Silver Standard: Miriam Scalvini, Laia Since Cruiz, Adele Rossello, Giorgia Buson.

Alle gare svolte lo scorso weekend hanno partecipato tutte bimbe sotto gli 8 anni, pertanto, come da regolamento della Federazione Ginnastica d’Italia, non è prevista alcuna classifica ma tutte le atlete sono state premiate in egual misura.

Alcuni momenti della giornata