Aurelia Bis Savona, interrogazione in Senato: “Data di fine lavori a febbraio 2026, ma i cantieri ancora fermi”

Savona. “Chiediamo quali iniziative voglia adottare per garantire tempistiche certe alla realizzazione dell’Aurelia bis, nonché per garantire il coinvolgimento degli enti locali interessati nell’elaborazione di eventuali e ulteriori varianti. L’impatto dei cantieri dell’Aurelia bis sul territorio è significativo e lo diventerà ancor di più se non verrà rispettato il termine ultima di consegna e collaudo dell’opera”. E’ la richiesta contenuta nell’interrogazione presentata dalla parlamentare Raffaella Paita in merito alla variante all’Aurelia tra Savona e Albisola.

“L’Aurelia bis – Paita ripercorre le tappe – è un tratto stradale in corso di realizzazione: lungo complessivamente 5 km circa, costituirà un collegamento rapido tra il centro di Savona e parte dell’entroterra ligure, con tre nuovi svincoli e quattro gallerie. Lo studio di fattibilità per detto progetto infrastrutturale è stato avviato nel 1999, i primi progetti elaborati nel 2001 e l’apertura del cantiere nel 2013. A giugno 2019 i cantieri vengono fermati per l’avvio della procedura fallimentare per la società appaltatrice, nelle more della nuova gara viene nominato un commissario straordinario per il completamento dell’opera. Il 19 agosto 2022 viene pubblicato il nuovo bando per il completamento dei lavori e l’appalato viene aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Italian costruzioni infrastrutture s.p.a.. La data di consegna dell’opera è stata fissata al 16 febbraio 2026, anche se l’82 per cento delle opere siano già state realizzate;

i solleciti degli enti locali interessati, ad oggi i cantieri risultano ancora fermi, con progressioni sporadiche e di entità limitata”.

a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro), e termina in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). I lavori erano stati consegnati a fine maggio . L’intervento risulta un completamento di opere parzialmente realizzate il cui tracciato, in variante alla storica via Aurelia, ha originein prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro), e termina in corrispondenza dell’, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

“Nella scorsa legislatura furono proprio Italia Viva e Raffaella Paita, con il piano infrastrutturale #ItaliaShock, ad inserire l’Aurelia Bis tra quelle commissariate dal MIT per raggiungere l’obbiettivo tanto atteso del fine lavori. Anche oggi la nostra comunità, seppur dai banchi dell’opposizione parlamentare, tiene gli occhi ben aperti su un’opera strategica per Savona e il suo comprensorio. Possibile che al MIT nessuno, anche se ligure, si stia preoccupando di mantenere fede agli impegni presi con il nostro territorio?”. Lo ha detto Matteo Calcagno, coordinatore provinciale Italia Viva Savona.

“Savona ha bisogno di vedere la fine di quella che è una vera e propria odissea. l’Aurelia bis è infrastruttura strategica di cui la città ha urgente necessità. L’amministrazione comunale, insieme alla comunità di Italia Viva Savona e alla nostra coordinatrice nazionale Raffaella Paita, continueranno a lavorare per raggiungere l’obbiettivo dell’apertura definitiva ormai non più prorogabile”, ha aggiunto Barbara Pasquali, assessore alla città vivibile del Comune di Savona.