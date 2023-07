Aurelia bis, lavori a rilento: la soluzione può arrivare dal Parlamento grazie all’iniziativa di Raffaella Paita?

Savona. I problemi che riguardano Savona e il suo hinterland si ripetono con troppa puntualità, il cronista è nel guado, incerto se lasciar perdere, avendo già espresso la propria opinione (ovviamente per chi interessa), oppure insistete perché l’affare si fa sempre più interessante.

Tralasciando ancora l’ipotesi del rigassificatore a Vado Ligure (la certezza si avrà probabilmente tra qualche giorno, al massimo settimana), ci sembra sia giusto trattare (ancora una volta) i lavori di completamento dell’Aurelia bis, le code in autostrada (è domenica e sono purtroppo d’attualità) e i guasti al bus della Tpl.

AURELIA BIS

Basta dare uno sguardo ai cantieri per capire che ci sono pochi operai al lavoro nelle tre postazioni principali (Grana, Miramare, La Rusca). Non abbiamo mai creduto che un carrozzone come l’Anas potesse fare presto e bene, nonostante il commissario, ma l’impressione cresce con il passare del tempo. Anche se l’Aurelia bis servirà a poco, è diventata una sorta di cartina di tornasole su quanto sia possibile non tenere conto delle esigenze di Savona. L’Aurelia bis serve a poco, è vero, ma c’è pur sempre un limite a tutto. Ci conforta il fatto che la stessa impressione l’abbia avuta l’onorevole Raffaella Paita di Italia Viva (il partito di Renzi), che ha rivolto un’interrogazione parlamentare al ministro competente, Matteo Salvini, per avere notizie sui lavori. La speranza è che la cosa non finisca in caciara politica, ma che tutti remino nella stessa direzione per avere una più rapida conclusione dei lavori, già realizzati all’82%. Secondo alcune fonti l’Anas sostiene che si vedono pochi operai sui cantieri perché è ancora alle prese con le pratiche burocratiche di rito. Bene, signori dell’Anas, se volete ci vediamo tra qualche giorno (a burocrazia ultimata) e facciamo insieme un giro dei cantieri (o più di noi possono farlo i sindaci e il presidente degli industriali Berlangieri) per capire quali siano davvero le forze in campo.

CODE IN AUTOSTRADA

È passsto sotto silenzio o quasi l’aumento, seppur lieve, dei pedaggi sulla rete di Autostrade per l’Italia, ma bisogna riconoscere che la situazione, nel tratto principale, quello tra Savona e Genova, è notevolmente migliorata. Quasi sempre, incidenti a parte, si viaggia finalmente come si conviene su un’autostrada.

Lo stesso non si può dire dall’altra parte, cioè tra Savona e Ventimiglia (l’Autofiori è di proprietà del gruppo privato Gavio), dove i cantieri sono ancora molti e di conseguenza anche le code. Tutto ciò non meriterebbe forse prese di posizione più forti.

BUS GUASTI

Non sembra un debutto fortunato (o adeguato) quello del nuovo presidente della Tpl Vincenzo Franceri, con conseguenze anche per il sindaco Russo.

Un autista si è sentito male per il troppo caldo (il condizionatore era guasto), i sindacati sono sul piede di guerra per una nutrita serie di problemi. Tralasciamo il bus finito nel Letimbro perché pare si tratti di un malore dell’autista, quindi senza alcuna responsabilità della Tpl.

Giova ripetere che troppi mezzi della Tpl sono vecchi e si ignora quando potranno essere sostituiti. Lasciando perdere statistiche che comprendono anche i piccoli mezzi elettrici, basta girare per la città per vedere con i propri occhi che sono in servizio su linee importanti bus vecchi e inquinanti: è sufficiente leggere le prime lettere della targa, ieri ne abbiamo fotografato uno con la lettera B. Anni di onorato servizio.

Sempre chi scrive si è pure imbattuto giovedì scorso, 6 luglio, in un autobus fermo perché guasto in via Tissoni. Un altro, poco distante, in piazza della stazione, portava la dicitura “Fuori servizio”, ma non siamo riusciti ad accettarne il motivo.

Insomma, forse sui mezzi Tpl occorre fare un po’ di chiarezza, e soprattutto essere certi se e quando è il caso di farli circolare.