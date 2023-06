Calciomercato. La Cairese pesca ancora da Albenga: tesserato Gargiulo

Cairo Montenotte. Se l’Albenga sta perdendo pezzi importanti della passata stagione, che verranno sostituiti dalla nuova proprietà, la Cairese si è subito attrezzata per rinforzare la rosa. Ed è proprio dalla città ingauna che i valbormidesi stanno pescando.

Dopo Santiago Sogno ecco l’ufficialità di Juan Pablo Gargiulo, una voce di giornata che si è immediatamente concretizzata.

Il comunicato:

“La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata per la stagione 2023/2024, le prestazioni del centrale difensivo Juan Pablo Gargiulo, in arrivo dall’Albenga.

Il giocatore argentino ha vestito, nel corso della sua carriera, le maglie di Aldosivi, club che milita attualmente nella massima divisione argentina, di Quintanar del Rey e Marbella in Spagna.

In Italia vanta più di 30 presenze in serie C, con la maglia del Mantova e dell’Albissola, dove è stato anche uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie D. Passa poi al club inganuo con cui ha vinto il campionato di Eccellenza nella stagione appena conclusa.

Dotato di grande fisicità e di ottima qualità, vero e proprio leader difensivo, ricoprirà sicuramente un ruolo fondamentale all’interno della rosa di mister Lepore!

Benvenuto Juan Pablo!”