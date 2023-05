Spotorno, all’istituto comprensivo la Bandiera Verde per l’impegno ambientale

Spotorno. I ragazzi indagano sull’ambiente, sull’edificio scolastico e scoprono il proprio territorio e città, propongono idee e suggerimenti alle amministrazioni e si impegnano in prima persona per la salvaguardia e il miglioramento del proprio ambiente di vita. Accade a Spotorno ormai da 15 anni e oggi è stata consegnata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Spotorno l’ambita Bandiera Verde, quale importante riconoscimento di eccellenza ambientale. Certificazione che si aggiunge a quella della 20^ Bandiera Blu ottenuta dal Comune di Spotorno lo scorso 12 maggio.

I ragazzi hanno sviluppato un percorso di approfondimento sul tema del risparmio di energia, quanto mai attuale, che li ha portati a riflettere sull’importanza delle scelte attuate sul tema, sia a scuola che a casa, coinvolgendo in questo caso anche le famiglie. Le classi terze si sono inoltre cimentate nella realizzazione di modellini con pannelli fotovoltaici.

Si è inoltre proseguito l’approfondimento, avviato già lo scorso anno, riguardo i danni dell’utilizzo di plastica usa e getta e l’importanza di preferire l’utilizzo di acqua di rete piuttosto che di acqua in bottiglia. Infatti, l’amministrazione ha installato un erogatore di acqua di rete controllato nel plesso e pertanto i ragazzi hanno lavorato all’ideazione di adesivi con un logo a tema da apporre sulle borracce date in dotazione gratuitamente dal Comune.

Parallelamente sono state portate avanti azioni quali ad esempio la raccolta dei tappi in plastica, la partecipazione al progetto “Più Foreste, meno incendi” e la tradizionale adesione a importanti campagne di sensibilizzazione quali “M’illumino di Meno”, “Puliamo il Mondo”, “La Festa dell’Albero”.

Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età. Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera Verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale.

Ampio spazio viene sempre dato al dialogo ed al coinvolgimento dell’amministrazione, delle famiglie, delle associazioni e dei soggetti presenti sul territorio locale.

Eco-schools viene poi integrato con le altre esperienze di educazione alla sostenibilità e partecipazione portate avanti dalla scuola. Il CEA Riviera del Beigua agisce in questo contesto come referente di livello locale per il progetto, fornendo un supporto didattico ed operativo attivo alla scuola coinvolta.