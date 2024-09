Bolkestein, il Comune di Spotorno riorganizza l’offerta turistica per contrastare la villeggiatura “mordi e fuggi”

Spotorno. “L’Amministrazione di Spotorno, in collaborazione con le associazioni locali e il Golfo dell’Isola, sta promuovendo un miglioramento dell’offerta turistica per rendere la nostra destinazione più attrattiva e in linea con le esigenze moderne. L’obiettivo principale è quello di contrastare il turismo “mordi e fuggi”, incentivando soggiorni più lunghi che possano avvantaggiare tutte le categorie del settore”, le parole del primo cittadino Mattia Fiorini.

“Il nostro approccio si basa su una collaborazione integrata tra albergatori, commercianti, associazioni sportive e gestori degli stabilimenti balneari, per unire le risorse e aumentare l’attrattività complessiva del territorio – prosegue -. Un punto centrale del progetto riguarda la riorganizzazione delle spiagge con la revisione del PUD (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali), fondamentale non solo per migliorare l’offerta turistica ma anche per adeguarsi alla normativa regionale, che richiede che almeno il 40% delle spiagge sia libero (attualmente siamo intorno al 10%)”.

Il processo si articolerà in due fasi

Prima fase: garantire la continuità dell’offerta balneare fino al termine della seconda fase, che prevede le assegnazioni definitive tramite gara pubblica. Se le proroghe delle concessioni saranno confermate, queste verranno utilizzate per coprire tutto il periodo necessario fino al completamento delle procedure. In ogni caso, l’Amministrazione continuerà a predisporre le gare per la prima fase come alternativa nel caso in cui le proroghe non arrivino o presentino problemi.

Seconda fase: la revisione del PUD e la successiva assegnazione delle concessioni a lungo termine. Questo piano non si limita solo a rispettare le normative sulle spiagge libere, ma rappresenta un’occasione unica per valorizzare e riorganizzare l’offerta turistica complessiva.

L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato e attrattivo, che includa: un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per le spiagge, collegandole meglio con le strutture alberghiere e ricettive per offrire esperienze turistiche più complete; la promozione di un’offerta più diversificata, che includa non solo il mare, ma anche attività sportive, benessere e intrattenimento, ampliando le possibilità per i visitatori durante tutto l’anno; un potenziamento dell’accessibilità per anziani, disabili e famiglie, per rendere Spotorno una meta inclusiva e aperta a tutti.

Inoltre l’allungamento del periodo di apertura delle strutture turistiche, incentivando soggiorni durante la bassa stagione per sostenere l’economia locale tutto l’anno e la coordinazione degli eventi e delle attività, con una partecipazione attiva di tutte le categorie coinvolte nel sostenere la promozione turistica e l’organizzazione di manifestazioni di interesse comune.

La revisione del PUD entro dicembre 2025 sarà una tappa cruciale per attuare questi miglioramenti e costruire un’offerta turistica moderna, sostenibile e competitiva, capace di attrarre visitatori di qualità e incrementare il valore economico del nostro territorio.

Ecco cosa prevede il programma

Emissione delle linee guida per le concessioni in continuità entro ottobre 2024.

Assegnazione delle concessioni per almeno due anni in proroga o tramite gara entro dicembre 2024.

Revisione del PUD entro dicembre 2025 e pianificazione delle concessioni a lungo termine.

Assegnazione con gare delle concessioni definitive entro dicembre 2026.

Questo approccio garantirà una transizione fluida e sicura per gli operatori balneari, con un forte impegno verso una visione turistica innovativa e sostenibile, a beneficio dell’intera comunità