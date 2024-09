Spotorno, bando pubblico per la gestione del bar-ristorante nel parco Monticello

Il comune di Spotorno ha pubblicato il bando di asta pubblica per la locazione di un bene immobile di proprietà comunale ad uso bar-ristorante situato in via Santa Caterina, oggetto di una recente ristrutturazione.

I locali sono situati nell’area verde del parco Monticello che negli ultimi anni ha visto, da parte dell’amministrazione comunale, un grande impegno nella progettazione di impianti sportivi, palestra e zone gioco inclusive per bambini.

Nel sito si è inoltre avviato l’intervento delle nuove scuole primarie che, affiancate all’istituto della secondaria, andranno a completare il plesso scolastico in un unico edificio.

Il locale dispone di cucina, locale bar, sala ristorante, veranda chiusa, servizi igienici per disabili e per il personale, con antibagno e deposito.

Il Comune di Spotorno provvederà ad attrezzare a propria cura e spese il locale cucina con arredi ed attrezzature che, pur restando di proprietà comunale, potranno essere utilizzati dal conduttore per tutto il periodo della locazione che avrà durata di anni sei, rinnovabili per ulteriori sei, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

Il bando può essere visionato negli avvisi pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Spotorno: le persone interessate dovranno obbligatoriamente visitare l’immobile per prenderne visione, previo appuntamento con l’ufficio Patrimonio. Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2024.