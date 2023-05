Vado Ligure. Si può dichiarare finalmente spento l’incendio che questa mattina ha interessato le aree Vernazza (ex Tirreno Power) di Vado Ligure. L’incendio si è sviluppato in un deposito all’interno delle aree dismesse della centrale. L’episodio che ha visto sul luogo levarsi le fiamme e una spessa coltre di fumo nero, visibile anche dalle città vicine, fortunatamente non ha ferito persone e causato rischi per la vicina centrale elettrica.

L’allarme è quindi rientrato: in queste ore si stanno effettuando le operazioni di bonifica del caso.

E’ solo una la squadra dei vigili del fuoco presente sul posto. Anche la qualità dell’aria non preoccupa al momento, i parametri osservati da Arpal in tempo reale “non mostrano variazioni nei livelli degli inquinanti rispetto ai giorni precedenti, presumibilmente grazie alle condizioni meteoclimatiche”. La situazione verrà, comunque, costantemente monitorata con l’utilizzo della modellistica per valutare eventuali ricadute, anche nei prossimi giorni, di eventuali inquinanti (polveri sottili e/o microinquinanti). Sotto osservazione i dati delle centraline vicine all’area interessata (Vado Ligure – Aurelia; Vado Ligure – De Litta; Pilalunga) e le valutazioni modellistiche.

LA DIRETTA DAL LUOGO DELL’INCIDENTE

A prendere fuoco è stato un silos che era in fase di smantellamento: a bruciare grosse tubazioni di gomma (ecco il motivo dell’alta e densa coltre di fumo nero) e altro materiale edilizio.

guarda tutte le foto 39



Vado Ligure, incendio nelle aree Vernazza

Sul luogo dell’incidente, oltre i vigili del fuoco (sono state impegnate due squadre di Savona, un rincalzo, una squadra di Genova con autobotte e un mezzo aeroportuale), le volanti della squadra mobile di Savona, diverse ambulanze e l’automedica del 118 a scopo precauzionale.

Qui nella mattinata è arrivato anche il sindaco di Quiliano Nicola Isetta e una delegazione del Comune di Vado Ligure, con in testa il vicesindaco di Vado Fabio Gilardi (il sindaco Giuliano al momento si trova all’estero): “Ringrazio i soccorritori e in particolare i vigili del fuoco che sono intervenuti in maniera massiccia e soprattutto tempestiva – ha spiegato -. Specifico ancora una volta che l’incendio si è verificato in un’area dismessa e non si sono presentati ulteriori problemi grazie alla celerità dei pompieri. Inoltre, la notizia più importante è che non risultano feriti in seguito dall’accaduto”.

In occasione è stato attivato anche il COC (centro operativo comunale) mentre il Comune è stato in diretto contatto con il comando provinciale dei vigili del fuoco.

LE SPAVENTOSE IMMAGINI DEL ROGO