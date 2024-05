Vado ai playoff di Serie D, Olivieri: “Cottafava scelta giusta, anni così possono finire male ma rosa di uomini veri”

Forse a inizio anno si sperava di non entrare ai playoff solo all’ultima giornata e di rivaleggiare contro le prime due un po’ di più. Così non è stato ma il Vado ha comunque superato il cambio di allenatore in corsa (da Mancini a Cottafava) e centrato per il secondo anno consecutivo la qualificazione agli spareggi. I rossoblù hanno chiuso al quarto posto con 65 punti. Solo tre in meno rispetto alla scorsa annata. 51 i goal fatti, 28 quelli subiti. Ovvero, la seconda miglior difesa dopo l’Alcione. Il grosso neo della stagione è stata la difficoltà a vincere in trasferta. Domenica servirà vincere in casa del Città di Varese per raggiungere la finale. In caso di parità al termine dei supplementari il Vado sarà eliminato per il peggior posizionamento in classifica.

Il direttore Gianluca Olivieri fa il punto: “Per me è stata una stagione ottima. Per la prima volta abbiamo avuto un esonero a inizio campionato. Abbiamo fatto un’ottima scelta con mister Cottafava e il suo staff. Non è mai facile subentrare. Siamo riusciti a fare gli stessi punti dello scorso anno, appena tre in meno, e abbiamo chiuso nella stessa posizione. Vogliamo provare a chiudere l’annata con la vittoria dei playoff come lo scorso anno. Sarebbe eccezionale. Non sarà facile ma credo in squadra e staff”.

Due anni di fila ai playoff non sono un risultato scontato se si pensa che fino a quattro stagioni fa il Vado faticava nelle retrovie: “La vittoria playoff ha creato grandi aspettative. Tante volte capita che la tensione in eccesso faccia fallire l’obiettivo. Noi ci siamo riusciti. Il presidente ci ha dato tutte le armi per raggiungere l’obiettivo, ovvero il raggiungimento dei playoff”.

I rossoblù si sono confermati nonostante l’esonero di mister Mancini e la ricerca di un allenatore che impostasse in modo più propositivo la squadra: “Senza nulla togliere allo scorso anno, quest’anno c’è un gruppo di uomini. Molto solido. Questo ha fatto la differenza nei momenti di difficoltà. Quest’anno siamo andati molto bene a livello difensivo. Grazie a Cottafava abbiamo poi migliorato la media realizzativa”

“La scelta di Cottafava è stata per la sua professionalità e per la sua esperienza in settori giovanili professionisti – aggiunge Olivieri -. La scelta è stata azzeccata. È un mister molto equilibrato, un lavoratore. È affiancato da un preparatore con esperienze nei pro come Murad. Ci sono persone come il magazziniere Daniele Martino che fa tantissimo per l’organizzazione di questa società”.

Anche quest’estate ci sarà un grande ricambio di giocatori? “Non abbiamo ancora parlato di questo con il presidente. Ora siamo molto concentrati sulla partita di domenica“.

Sui singoli: “Chi è cresciuto di più? Dico il 2003 Codutti, ha fatto un ottimo campionato. Il mister gli ha cambiato ruolo, da quinto a braccetto. Anche il portiere Fresia, un 2005 che ha fatto una stagione di grande livello. Anche Ferrieri, tutti i giovani hanno fatto molto bene”.

Infine, chi ha trascinato la squadra a livello di leadership e di goal è stato il capitano: “Lo Bosco è un giocatore molto importante per la società, come Capra e altri. Loreto è importante sia sul campo sia nello spogliatoio. Penso che sia difficile trovare persone così. Ha tantissimo ancora da dare. In categoria, è uno dei giocatori più importanti. Si fa fatica a trovare giocatori così a livello umano”.