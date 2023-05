Pioggia di medaglie per lo Sharin Judo al Trofeo di Novi Ligure

Savona. Le migliori società di Judo del Nord Italia si sono date battaglia al 37° Trofeo Internazionale Città di Novi Ligure, che si è tenuto sabato 20 e domenica 21 maggio. Tra loro si è fatto notare lo Sharin Judo di Savona che è tornato a casa con diverse medaglie.

Nella giornata di sabato, sono salite sul gradino più alto del podio, per la categoria Junior Senior, Isabella Rimondo e Laura De Martino: “Vincendo entrambe le rispettive categorie di peso, hanno dato sfoggio di uno strepitoso stato di forma, utile per i campionati italiani universitari che si terranno in Umbria tra poche settimane”, commentano dalla società.

Sempre nella categoria Junior Senior da segnalare anche il quinto posto di Nicolas Ocampo e il settimo posto di Niccoló Farulla.

Tra i cadetti ed esordienti Federico Cerullo si aggiudica un ottimo primo posto nella categoria + 73 chili. Un oro che arriva dopo l’avvincente finale, terminata solo per giudizio arbitrale alla fine del tempo regolamentare, contro il compagno di palestra Davide Crevani.

Altri medagliati della giornata sono stati Alessio Ferraro che ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria +50 chili, Sofia Trecarichi e Luca Ghigo che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Si ferma al quinto posto di Simone Minuto.

Alla domenica, un agguerrito gruppo di piccoli judoka ha anch’esso dato battaglia, dando un contributo fondamentale, per portare lo Sharin Judo al secondo posto nella classifica assoluta per società. Si conclude quindi un weekend di festa per lo società savonese, che si conferma punto di riferimento per questo sport in provincia.