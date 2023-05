Kick Boxing, il team di Scaramozzino brilla agli Italiani di Roma: otto le medaglie conquistate

Savona. Domenica 21 maggio a Roma, presso la struttura sportiva Palafonte in zona Eur, si sono svolti i campionati Italiani di Savate assalto, sotto l’egida di Fight1.

A partecipare otto atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona del maestro Andrea Scaramozzino, hanno disputato nella giornata un totale di 12 match vincendo in totale 8 medaglie.

Nel dettaglio, la società savonese ha conquistato tre ori (con Chiara Vincis, Silvia Debenedetti, Cristian Rivera), tre argenti (con Denise Vadda, Letizia Pennacino e Matteo Fichera) e due bronzi (Aurora Minasso e Matteo Manduca).

“Sono orgogliosissimo dei miei atleti che hanno realmente brillato con prestazioni sopra le aspettative e non sempre sono stati premiati dalle decisioni arbitrali, ancora una volta Savona fa parlare di sé attraverso lo sport”, commenta il maestro Scaramozzino.

Prossimo appuntamento per gli atleti dell’Asd Kick Boxing Savate sarà in il 17 giugno a Saint-Tropez, per il galà internazionale Francia vs Italia: combatteranno in un match a contatto pieno Aurora Minasso e Matteo Fichera. “A loro n grande augurio scaramantico e forza Italia”, conclude Scaramozzino.

I risultati degli Italiani di Roma

Chiara Vincis: 2 match disputati entrambi vinti ed è campionessa Italiana F -60 kg Senior

Denise Vadda: 2 match disputati di cui uno vinto e uno perso (argento) cat F -56 Senior

Silvia Debenedetti: 1 match disputato (oro) ed è campionessa Italiana cat F -48 junior

Aurora Minasso: 1 match disputato con verdetto a maggioranza sfavorevole (bronzo) cat F -60 senior

Matteo Fichera: 3 match di cui 2 vinti e uno perso (argento) cat M -70 senior

Matteo Manduca: 1 match disputato perso (bronzo) cat M -80 kg

Letizia Pennacino: 1 match verdetto sfavorevole (argento) cat F -60 Junior

Cristian Rivera: 1 match di finale vinto (oro) ed è campione Italiano cat M -75 senior