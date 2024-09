Savona, domani l’inaugurazione della mostra fotografica “Tutti i colori dell’Azzurro”

Savona. Sarà inaugurata sabato 21 settembre alle ore 16,00 nella Sala Caduti di Nassiryia (ex “Sala Mostre”) nel palazzo della Provincia di Savona, la Mostra Fotografica “Tutti i colori dell’Azzurro” curata dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia ed organizzata, per la tappa ligure, dalla sezione di Savona.

La mostra, che è partita da Casa Italia durante le Olimpiadi di Parigi e che ora farà tappa in tutte le regioni italiane, ha come obiettivo promuovere lo sport trasmettendo i valori fondanti della Maglia Azzurra, passione, emozione e intensità attraverso foto che raccontano storie di inclusione, impegno, resilienza, divertimento, amicizia e molto altro ancora, promuovendo l’etica e la cultura ispirate agli ideali olimpici.

L’ingresso alla mostra è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata.

Il 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia è stata un’occasione unica per A.N.A.O.A.I.: il Consiglio Direttivo Nazionale, con la collaborazione delle Sezioni, ha ritenuto prioritario dare a questo evento un valore profondo, coerente a quella che è la storia dell’Associazione, i suoi fini e i suoi valori.

La Staffetta Azzurra Cortina-Milano e la traversata dello stretto di Messina, sono risultati progetti capaci di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, promuovere lo sport e trasmettere in tutto il territorio Nazionale i valori fondanti della maglia Azzurra. La mostra fotografica itinerante “Tutte le sfumature dell’Azzurro” chiude idealmente il cerchio di questa progettualità, celebrando lo sport del nostro

Paese attraverso l’espressione creativa che meglio ne descrive la passione, l’emozione e l’intensità che esprime la Maglia Azzurra.

L’evoluzione digitale di “Tutte le sfumature dell’Azzurro” in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata poi il completamento di un progetto a cui l’Associazione ha lavorato con dedizione ed entusiasmo: è stato bellissimo “accompagnare” i nostri Azzurri nella grande avventura del Giochi Olimpici di Parigi 2024, coinvolgendo così tutte le nostre sezioni, tutti i nostri tesserati e partner con la trasmissione del video “Tutte le sfumature dell’Azzurro”, che è stato proiettato sia a Casa Italia che presso la OLY House della WOA a Parigi.

Le foto selezionate per questa Mostra, che raccontano storie di inclusione, impegno, resilienza, divertimento, amicizia e molto altro ancora, promuovono l’etica e la cultura ispirata agli ideali olimpici ed inizieranno ora un lungo viaggio in Italia, attraverso le nostre Sezioni, a partire da Cortina, che inaugurerà la mostra il 3 settembre, per concludersi poi a Roma, a febbraio del 2025.

La Maglia Azzurra è da sempre simbolo dei veri valori dello sport, trasmessi in tutto il territorio Nazionale. I valori della Maglia Azzurra sono rappresentati dalla solidarietà, l’amicizia, l’abbattimento delle barriere fisiche, psicologiche e culturali, la vera integrazione e la promozione della cultura non solo quella sportiva.

In qualità di Presidente Nazionale, voglio ringraziare il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), la World Olympic Association (WOA), la Fondazione Cortina e Milano Cortina 2026, per il supporto incondizionato ricevuto in questa e in molte altre iniziative promosse da A.N.A.O.A.I.

Un ringraziamento particolare a Giovanni Malagò, al Consiglio Nazionale, al Segretario Nazionale Giada Michetti che, con Floriana Pischedda e Teresa Soldani ha curato il coordinamento del concorso, alle nostre Sezioni, che sono l’anima della nostra Associazione, a tutti gli Olimpici e Azzurri d’Italia, a Imma Cerasuolo per la direzione grafica dei progetti e alla Giuria, presieduta dal Vice Presidente Vicario del CONI Silvia Salis, che rappresenta idealmente tutti i settori coinvolti: dall’arte allo sport, dalle istituzioni ai media.

Credo fortemente che ogni sua sfumatura lo sport sappia dimostrarci che il gioco di squadra è sempre la strategia migliore da adottare per annullare qualunque distanza geografica, di genere, fisica, economica, culturale e sociale.