Elezioni comunali 2023, alle 19 nel savonese affluenza al 37,11%

Provincia. Elezioni amministrative in corso anche in provincia di Savona, dove i cittadini sono chiamati al voto in 7 Comuni. Alle 19 nel savonese ha votato il 37,11% degli aventi diritto (oltre 10 punti sotto il dato medio regionale). Un calo rispetto allo stesso orario delle comunali del 2022, ma in quell’occasione si votò in un giorno solo (anche per il referendum sulla giustizia).

Come riportato sul sito del Ministero dell’Interno, alle 19 a Ceriale ha votato il 41,07% (17,49% alle 12), a Sassello il 31,02% (13,87%), ad Alassio il 32,61% (13,91%), a Carcare il 43,89% (16,83%), a Rialto il 29,38% (10,09), a Laigueglia il 42,55% (17,90) e a Cengio il 38,13% (13,11%).

Complessivamente in Liguria alle 19 ha votato il 48,40%. Per quanto riguarda il dato nazionale, l’affluenza si attesa intorno al 43,82% quando mancano ancora i dati di pochissime sezioni.

Anche nel 2022, il 12 giugno, furono sempre 7 i Comuni savonesi interessati dal voto (Altare, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Calizzano e Giusvalla).

Le operazioni di voto proseguiranno sino alle 23 di oggi e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. Sul nostro sito trovate anche la guida al voto del Viminale con le risposte alle domande più frequenti.