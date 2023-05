Amministrative 2023, seggi riaperti: si vota sino alle 15

Provincia. Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi per le elezioni amministrative in programma ancora oggi in sette Comuni savonesi.

I cittadini di Alassio, Ceriale, Carcare, Cengio, Laigueglia, Rialto e Sassello sono chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Le urne resteranno aperte sino alle 15.

Al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo spoglio, che seguiremo in diretta sul nostro giornale con tutti i risultati e i commenti a caldo dei protagonisti di questa nuova tornata.

Nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, a urne chiuse (alle 23) in provincia di Savona aveva votato il 44,63% degli aventi diritto, quasi il 20% in meno rispetto alle precedenti elezioni (62,53%), durante le quali però si votò in un giorno solo. Nel dettaglio, come riportato sul sito del Ministero dell’Interno, alle 19 a Ceriale aveva votato il 41,07% (17,49% alle 12), a Sassello il 31,02% (13,87%), ad Alassio il 32,61% (13,91%), a Carcare il 43,89% (16,83%), a Rialto il 29,38% (10,09), a Laigueglia il 42,55% (17,90) e a Cengio il 38,13% (13,11%).

Sul nostro sito trovate anche la guida al voto del Viminale con le risposte alle domande più frequenti.