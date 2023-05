Elezioni amministrative 2023, urne aperte: 7 Comuni savonesi al voto

Provincia. Elezioni amministrative 2023 al via: sono 7 i Comuni savonesi che, a partire dalle 7 di questa mattina, hanno aperto i seggi per il rinnovo dei consigli comunali.

Nella nostra provincia, sono chiamati al voto i cittadini di Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

La legge elettorale che regola le elezioni amministrative varia a seconda che si tratti di un Comune con più o meno di 15 mila abitanti. Una differenza che riguarda la possibilità del voto disgiunto e il ballottaggio (quest’ultimo previsto solo nei Comuni più grandi). Nei Comuni più piccoli viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti e non è possibile il voto disgiunti (possibile invece nei Comuni più grandi, dove si può votare una lista non collegata al candidato sindaco prescelto).

Nel savonese, nessuno dei sette Comuni chiamati al voto supera i 15mila abitanti. Secondo il censimento della popolazione del 2021, Alassio è la città più grande tra quelle interessate dalla tornata elettorale (con 10.168 abitanti), seguita da Ceriale (5.365), Carcare (5.245), Cengio (3.293), Sassello (1.747), Laigueglia (1.696) e Rialto, il Comune più piccolo, con 546 abitanti.

I comizi elettorali per l’eventuale turno di ballottaggio saranno convocati domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio.

Complessivamente, le operazioni di voto in Italia riguarderanno 7 milioni di cittadini e 598 Comuni di Regioni a Statuto ordinario. Le Isole, Sicilia e Sardegna (128 e 37 Comuni) andranno al voto il 28 e il 29 maggio.

CANDIDATI A SINDACO E LISTE NEL SAVONESE

A Ceriale i candidati alla carica di sindaco sono tre: Marinella Fasano (“Ceriale Ceriale”), imprenditrice del settore turistico-immobiliare vanta un passato da assessore (in due mandati consecutivi), affiancata dal vicesindaco uscente Luigi Giordano; Pier Carlo Nervo (“Noi per Ceriale”), geometra libero professionista già assessore e poi consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio. Nella sua lista l’assessore uscente Eugenio Maineri; Antonello Mazzone (“CerialeSi”), direttore amministrativo in diversi ospedali, entra in politica negli anni ’90 come consigliere comunale, nel 1994 assessore all’urbanistica.

Ad Alassio sarà un testa a testa tra due storici rivali: da una parte il sindaco uscente Marco Melgrati (“Melgrati Sindaco”), che punta al quarto mandato. A sfidarlo sarà Jan Casella (“Alassio di tutti”), consigliere di minoranza, formatore nell’ambito della fragilità e assicuratore. Invece, nonostante i rumors, sono rimasti fuori dai giochi Lucia Leone e l’ex sindaco Enzo Canepa.

A Laigueglia, i candidati sono tre: il sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme (“Uniti per il Domani”); Giorgio Manfredi (“Amo Laigueglia”), ex direttore di banca. Sembrava destinata a restare una sfida a 2, ma nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste è arrivata la “sorpresa”, Claudia Arduino (“L’Altra Laigueglia”), già in corsa nella scorsa tornata elettorale. Non si è invece candidato l’ex sindaco Franco Maglione, che appoggia Manfredi.

A Carcare hanno deciso di candidarsi in due: Alessandro Ferraro (“Insieme per Carcare“), assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione uscente, in giunta da 15 anni, prima con Franco Bologna e poi con Christian De Vecchi; Rodolfo Mirri, (“Cambia Carcare”), da anni consigliere di minoranza.

Idem a Cengio, dove inizialmente sembrava potesse partecipare alla competizione una sola lista, ma alla fine sarà un testa a testa: il sindaco uscente Francesco Dotta (“Cengio nel cuore”) ha deciso di ricandidarsi per puntare al bis; lo sfidante arriva dalla minoranza, è Massimo Marazzo, (“Cengio Cambia”), insegnante al liceo Calasanzio di Carcare e in consiglio dal 2009.

Anche Sassello sarà sfida a due: da una parte Marco Dabove (“SiAmo Sassello”), attuale capogruppo di maggioranza, nella cui lista spicca il nome di Daniele Buschiazzo (attuale sindaco); dall’altra, Gian Marco Scasso (“Noi per Sassello”), vigile del fuoco da 33 anni e caposquadra del distretto di Varazze. Altro nome che era circolato era quello di Marina Lombardi, già sindaco a Stella, ma ipotesi poi tramontata.

Sfida a due anche a Rialto: il sindaco uscente Valentina Doglio (“Rialto Passione Comune”) tenta il secondo mandato; affronterà Angelo Bianchi, candidato sindaco con la lista “Rialto Insieme” composta da Davide Casanova, Maria Margherita Dassori, Leonardo Lenti, Giacomo Pedersoli, Emanuele Rovere, Silvia Sciandro, Alberto Sena e Patrizia Siccardi.

IVG seguirà in diretta tutte le fasi del voto. A urne chiuse, domani, sul nostro giornale troverete i commenti a caldo e le analisi dei risultati con i protagonisti di questa tornata elettorale.