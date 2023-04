Sosta selvaggia di fronte a Esselunga, ultimatum della polizia locale: “O situazione cambia o multe”

Albenga. Lunghe file di macchine, incolonnate, lungo la Sp582. Prima si trattava dei mezzi delle ditte impegnate nei lavori di costruzione, poi delle auto di dipendenti e clienti, parcheggiate di fortuna, visto il “sold out” dei parcheggi all’esterno e sotterraneo.

Ma se inizialmente è stata scelta la strada della comprensione e dell’attesa, ora che di settimane dal taglio del nastro ne sono passate due e la situazione non è cambiata, urgono provvedimenti e, a quanto pare, saranno repentini.

Stiamo parlando di Esselunga. Il colosso lombardo ha inaugurato lo scorso 22 marzo il punto vendita ingauno ed è stato letteralmente preso d’assalto sin da subito. Parcheggio esterno e sotterraneo sempre stracolmi per un supermercato collocato sì in una zona perfetta dal punto di vista commerciale (a pochi passi dal casello autostradale), ma non certo comoda da raggiungere a piedi, unica opzione disponibile – a rischio della propria incolumità – per chi decidesse di parcheggiare nelle aree “limitrofe”.

I parcheggi esterni alla struttura più vicini risultano essere (da mare verso monte): quelli situati nel centro di Leca e quelli di Polo 90, di fronte al cinema Multiplex. In entrambi i casi, dipendenti ed eventuali clienti a piedi dovrebbero percorrere diverse centinaia di metri, lungo i bordi laterali di una strada provinciale priva quasi completamente di marciapiedi e senza guardrail o cordoli di sicurezza. Molto complicato, a maggior ragione se con sacchi della spesa al seguito.

Stando a quanto riferito, sarebbero soprattutto i dipendenti Esselunga ad optare per la sosta lungo la provinciale. Alcuni di loro, ai microfoni di IVG, hanno “negato che si tratti di una disposizione-indicazione da parte dell’azienda”, che invece “ha previsto un servizio navetta per i lavoratori proprio dalla zona di Polo90 al supermercato e viceversa”. La sosta selvaggia sarebbe quindi figlia di “una scelta personale” dettata, di fatto, “dalla comodità”.

La polizia locale di Albenga, come prassi in questi casi, inizialmente ha optato per la strada della comprensione, complici la frenesia dei primi giorni post apertura (che hanno anche dato vita a disagi alla viabilità), limitandosi a piazzare alcune transenne lungo il “curvone” (situazione di evidente pericolo) per evitare quantomeno che le macchine possano parcheggiare in quel punto, ma ora è arrivato una sorta di ultimatum.

Va precisato che, al contrario anche di alcune voci circolate sui social e WhatsApp, non risulta siano avvenute rimozioni forzate e non sarebbero nemmeno previste perché vengono disposte solo in caso di sosta pericolosa: ad esempio, un’auto parcheggiata nel tratto di curva citato poco prima (infatti transennato), verrebbe rimossa, ma non quelle incolonnate lungo il resto della strada.

Nessun rischio di rimozione, dunque, ma di multa, a partire da ora, sì. La sosta lungo le strade provinciali è infatti “vietata in presenza di linea continua di margine” (come nel caso della Sp582).

Per questo motivo, dalla polizia locale di Albenga hanno fatto sapere che “sono già stati presi contatti con i responsabili del punto vendita Esselunga per porre rimedio a questa situazione”. Tradotto: nessuna deroga o simili, ora la situazione, volenti o nolenti, è destinata a cambiare.