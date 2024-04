Albenga 2024, il 27 aprile nuovo “Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio  

Albenga. È in programma sabato 27 aprile presso il “Bar l’Archetto” di Albenga il nuovo appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

Cambia il bar, ma non la finalità della serie di incontri lanciati dall’architetto albenganese nelle scorse settimane: “Siamo nel pieno dell’attività di ascolto e condivisione del nostro programma elettorale con gli albenganesi – spiega Podio -. In questi mesi sto raccogliendo un grande entusiasmo e tanti spunti per la prossima amministrazione”.

All’evento sarà presente anche Moira Massari, candidata nella lista di Forza Italia a sostegno della candidatura di Podio: “Con Moira abbiamo recentemente registrato un podcast – ricorda il candidato sindaco ingauno -, durante il quale abbiamo parlato dei giovani, dei ragazzi con disabilità e delle loro necessità, anche per vivere meglio e trovare stimoli nella nostra città. Questi incontri sul territorio sono un’ottima occasione anche per conoscere tutti i nostri candidati e le loro idee per il rilancio di Albenga”.

L’appuntamento con “Un caffè con Nicola” è fissato alle 11 presso il “Bar l’Archetto”, in via Gian Maria Oddo 15. L’evento sarà aperto a tutti i cittadini.

“Voglio ringraziare tutti i locali che hanno ospitato questa iniziativa sino ad ora – conclude Podio -, ricordando che resto sempre a disposizione per portare questi incontri in tutte le attività che avranno il piacere di ospitarli. Agli albenganesi non voglio promettere soluzioni ad ogni problema, ma tutto il mio impegno per cercare di trovarle”.