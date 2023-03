Svuotacantine abbandonavano rifiuti a Cairo Due: individuati e sanzionati dalla polizia locale

Cairo Montenotte. Siede, sacchi neri, mobili, frigoriferi e persino un divano sono stati abbandonati per giorni nel quartiere di Cairo Due, tra cassonetti e auto parcheggiate. Episodi che si sono verificati più volte. La situazione è stata segnalata dai residenti della zona, anche su Facebook, e da lì sono partiti i controlli da parte della polizia locale che hanno permesso di individuare alcuni svuota cantine e manovali abusivi.

“Abbiamo organizzato un presidio durante circa una decina di giorni – spiega il comandante della polizia locale Ubaldo Moretti – La zona è stata ripulita più volte per cercare di individuare con certezza i responsabili. Abbiamo utilizzato fototrappole, installato una telecamera su un’auto civetta, ma preziosi si sono rivelati soprattutto i servizi in borghese che sono stati svolti in diverse fasce orarie”.

Il presidio, infatti, ha permesso ai vigili di sorprendere sul fatto i responsabili che, nelle prime ore del mattino, hanno scaricato i rifiuti, tra questi anche mobili, nell’area dei cassonetti sita nel quartiere. “Si tratta di persone che già conoscevamo e che ogni tanto svolgono la mansione di svuota cantine e lavori di manovalanza – dichiara Moretti – Sono stati identificati e sanzionati”.