Pietra Ligure, per la frana al Trobocchetto somma urgenza: ok dal Consiglio comunale

Pietra Ligure. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per intervento di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza di salita Trabocchetto, colpita da crolli lapidei e instabilità delle scarpate rocciose.

E’ quanto approvato dal Consiglio comunale di Pietra Ligure nella seduta di oggi.

In seguito all’evento franoso, infatti, l’amministrazione comunale ha dovuto disporre immediati lavori per la messa in sicurezza del tratto interessato, stanziando una cifra di oltre 35mila euro. La delibera è stata presentata sulla base della normativa in vigore per “somme extra” dovute a opere per la tutela della pubblica incolumità, come nel caso della salita del Trabocchetto.

Nell’ambito del layout progettuale e della successiva procedura di affidamento dei lavori è stata prevista una azione di consolidamento strutturale del versante pietrese, preceduto dalla rimozione di pietre, detriti e altro materiale che era caduto a seguito dello smottamento.

La frana aveva interessato una porzione delle immediate alture collinari pietresi: immediata l’azione del Comune e dell’ufficio Tecnico con una serie di sopralluoghi e verifiche di carattere peritali, per capire e delineare l’entità del danneggiamento e le sue conseguenze sulla stabilità.

Di conseguenza era stata predisposta la progettazione con relativo iter per iniziare prima possibile l’intervento, in somma urgenza, un intervento già avviato per la situazione di pericolo presente nell’area cittadina e che dovrebbe concludersi entro il mese di marzo.