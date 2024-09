Regionali, Sara Foscolo annuncia la sua candidatura: “Impegno e coerenza per migliorare la nostra Liguria”

Pietra Ligure. “Dopo una lunga riflessione, ho sottoscritto la candidatura per le prossime elezioni regionali nella lista della Lega, in provincia di Savona”. Così Sara Foscolo, già deputata (nella legislatura 2018-2022) e segretario provinciale della Lega, annuncia sui suoi profili social la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nelle liste del Carroccio, a sostegno del candidato del centrodestra Marco Bucci.

“Una decisione presa con la volontà di dare il mio contributo, con impegno e coerenza, per migliorare la nostra splendida Regione”, prosegue Foscolo. “Correrò per rappresentare la nostra provincia di Savona in Regione, per portare a Genova le istanze del nostro territorio, per dar voce ai piccoli e piccolissimi comuni e alle loro amministrazioni di cui mi onoro di far parte”.

Dopo l’esperienza da assessore della provincia di Savona, di vice sindaco di Pietra Ligure e la Camera dei Deputati, una nuova sfida. “Ringrazio la Lega per questa opportunità e il segretario regionale Edoardo Rixi per la fiducia accordatami. Se Voi ci siete, io ci sono”, conclude Foscolo, in corsa per le regionali con la Lega.