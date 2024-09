Pietra Ligure. Sabato 21 e domenica 22 settembre torna a Pietra Ligure la ventesima edizione di Dolcissima Pietra, la manifestazione più attesa in Liguria dedicata alla celebrazione dell’eccellenza dolciaria e del made in Italy. Per festeggiare questo importante traguardo, Dolcissima Pietra si prepara con un programma ricco e variegato, rivolto non solo agli appassionati di pasticceria e di enogastronomia, ma anche a chi desidera immergersi in un’esperienza che combina tradizione, innovazione, cultura e spettacolo.

Nata con l’obiettivo di valorizzare il settore dolciario, Dolcissima Pietra si è evoluta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per i professionisti del settore e per il grande pubblico. Quest’anno, il tema sarà “L’unico vero realista è il visionario”, una celebre frase del regista Federico Fellini, che inaugurerà l’area “Bellissima” sabato 21 settembre alle ore 10:30, e sarà il filo conduttore della manifestazione. Il tema verrà esplorato attraverso numerosi eventi che spaziano dalla pasticceria alla cultura, con ospiti d’eccezione, laboratori esperienziali, showcooking e molto altro.

“Siamo molto contenti di festeggiare il 20° compleanno di Dolcissima | Bellissima Pietra, un traguardo importante per questa manifestazione che per tradizione chiude la stagione estiva pietrese e “apre” quella autunnale dell’outdoor sui nostri sentieri con la Pietra Outdoor Base di piazzale Geddo che ha riaperto i battenti ai primi di settembre per dare il via ad una stagione che si preannuncia come sempre ricca di occasione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo e cultura Daniele Rembado – Una manifestazione che è sempre cresciuta di anno in anno, rinnovandosi e mettendo al centro nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio e consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia”.

“Come sempre, sarà una due giorni ricca di attività ed evento dolciario per eccellenza, che si svolge nelle piazze e nelle vie del centro storico e che racchiude, al suo interno, performance, degustazioni, laboratori, film in anteprima, spettacoli di primordine, show cooking, laboratori, concerti originali, mercatini, presentazioni di libri, conferenze. Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono la linfa delle nostre proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire”.

“Siamo convinti che “Dolcissima/Bellissima Pietra” sarà di nuovo una bella occasione per gli operatori per approfondire nuove opportunità di visibilità e ampliare, nell’insieme di incontri, sensazioni, gusti e colori legati a doppio filo dalla dimensione culturale, le occasioni di offerta e attrazione turistica. Insieme a tutta l’Amministrazione, ringraziamo OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte, dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità, oltreché ai nostri uffici comunali, concludono De Vincenzi e Rembado.

Inaugurazione e Laboratori Sensoriali

Il Meeting della Dolcezza, cuore pulsante dell’evento, sarà inaugurato sabato 21 settembre dallo Chef e Pasticcere Valerio Angelino Catella presso l’area Meeting della Dolcezza, che guiderà i partecipanti attraverso un coinvolgente laboratorio sensoriale. A seguire il taglio del nastro e la degustazione della torta dedicata ai 20 anni della manifestazione, realizzata dalla pasticcera Martina Operto della Pasticceria Moggia di Pietra Ligure, vincitrice di due edizioni del contest Dolcissimo, trampolino di lancio per essere, in seguito, selezionata dal famoso Buddy, il Boss delle torte.

A seguire, si terrà il battesimo della tartaruga “Caretta caretta” che ha nidificato nei mesi scorsi a Pietra Ligure, durante il quale scopriremo il nome indicato dal sondaggio indetto dal Comune di Pietra Ligure. L’esperto in biologia marina Davide Siri racconterà alcuni aneddoti legati la mondo marino delle tartarughe del nostro mare.

“Non potevamo non legare al ventesimo compleanno di Dolcissima Pietra il bel regalo che madre natura ci ha fatto quest’estate e, subito dopo l’inaugurazione di sabato mattina, avremo il piacere di attribuire ufficialmente un nome alla tartaruga Caretta caretta che nella notte fra il 13 e 14 agosto u.s. ha scelto di deporre le sue uova sull’arenile di levante di Pietra Ligure – commentano l’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella e l’assessore al demanio e spiagge Francesco Amandola – Un evento che, al netto del suo essere purtroppo un indice di cambiamento climatico, ci ha riempito tutti di stupore e meraviglia ed è diventato un simbolo dei nostri sentimenti di attenzione e di tutela del mare, del suo arenile, della fauna marina, della biodiversità e, più in generale, dell’ambiente”, concludono Vaianella e Amandola.

Sport e sociale

Bellissima e Dolcissima sono legati da sempre a progetti sociali che coinvolgono il territorio pietrese e del comprensorio del Distretto Sociale. A tal proposito si terranno due incontri legati a Mare per tutti, che valorizzeranno il calcio per non vedenti con la presentazione del Campionato di calcio a 5, con la presenza di squadre da tutta Italia e dell’Ambasciatore della Bandiera Lilla di Pietra Ligure Sebastiano Gravina. La presentazione e la dimostrazione di calcio a 5 si terranno il 21 settembre dalle ore 14.00 presso l’Arena Bellissima, in Piazza Vittorio Emanuele II. Le attività esperienziali collegate a tutti i sensi, tranne la vista, si terranno presso Via G.B. Montaldo all’interno dell’area Baby Chef.

Nell’area Meeting della Dolcezza, i visitatori potranno prendere parte alle ore 10 e alle ore 15 di entrambe le giornate alla preparazione degli amaretti alla lavanda “Petrae” nel laboratorio “Chiudi gli Occhi e Apri i Sensi” che stimolerà i sensi di olfatto, tatto, udito e gusto, senza però l’utilizzo della vista. Un’esperienza immersiva e formativa, perfetta per chi desidera riscoprire i sapori attraverso una prospettiva inusuale, durante la quale lo chef Giuseppe Auricchio del Ristorante Machetto di Pietra Ligure, terrà la seconda edizione di Baby Chef, due giorni di corsi in cui i più piccoli impareranno a cucinare senza l’aiuto della vista.

“Al format storico di “Dolcissima Pietra”, da qualche anno si è aggiunto “Bellissima”, il contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora nel segno dell’inclusione, aggiungendo un tassello a noi molto caro che riassume perfettamente il quadro valoriale che ci caratterizza e sta alla base del nostro agire nel primo come in questo secondo mandato amministrativo, con la fase finale della Coppa Italia di calcio a 5 cat. B1 FISPIC non vedenti, evento conclusivo del progetto di turismo accessibile “Mare per tutti – Tutti per Mare” che ci ha visto lavorare, come comune capofila, insieme a Finale Ligure, Borgio Verezzi e Loano, ad un progetto, interamente finanziato da Regione Liguria e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità, di coesione territoriale capace di dare un’importante risposta sociale e potenziare l’attrattività turistica dei nostri territori – dichiara l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino.

L’arte del packaging troverà il suo spazio sabato 21 alle ore 10, 13, 15 e 21 con l’Anteprima Autunno e I Colori dell’Autunno/Inverno 2024/25; domenica 22 alle ore 10, 13, 15 e 19 si svolgerà l’Anteprima di Natale 2024 e il Packaging delle Feste.

La Pasticceria Giorcelli di Torino, con la Pastry Chef Francesca Provera, terrà nelle giornate di sabato 21 alle ore 10:30, 16:30 e 21, e domenica 22 alle ore 10:20, 11:30, 16:30, 17:30 lo show cooking dedicato alla lavorazione della pasta da zucchero con la realizzazione di fiori lavorati a mano, personaggi in tridimensionali e decorazione di biscotti.

Nel corso delle due giornate, il Meeting della Dolcezza offrirà ulteriori appuntamenti imperdibili, come il laboratorio dedicato alla confetteria e alle caramelle di antica memoria in programma sabato alle ore 11:30, dove sarà possibile fare un tuffo nel passato e scoprire le ricette delle caramelle storiche liguri e piemontesi. Un’occasione unica per riscoprire la tradizione dolciaria attraverso una serie di degustazioni e racconti storici.

Alle ore 15:00, sempre di sabato, verrà presentato il laboratorio dedicato alla ghiacciatura della frutta candita, un’arte tramandata da generazioni che sarà raccontata attraverso la storica confetteria Romanengo di Genova, attiva sin dal 1780. La giornata proseguirà con la Premiazione delle vetrine a tema alle ore 16, e a seguire, alle 16:30, Ozzano Monferrato in Vetrina presenterà Sua Eccellenza il Bisulant, dolce di pasta frolla di antica ricetta ozzanese. Seguirà alle 17:30 La Nuova Vita del Caco e dolci della tradizione a cura dell’Azienda Agricola U Tumeo e, a conclusione della giornata, la degustazione de I Vini delle Colline dei Fiumi.

Tra le novità di quest’anno, troviamo il potenziamento del contenitore culturale Bellissima, che vedrà la presenza di ospiti illustri del mondo della cultura e dello spettacolo. Sempre sabato, a partire dalle ore 17:30, il regista e attore Marcello Cesena, famoso per il personaggio di “Jean-Claude” nel format televisivo “Sensualità a corte”, terrà un incontro dedicato al mondo dell’audiovisivo, raccontando la genesi del suo personaggio e le dinamiche dietro le quinte della trasmissione.

Marcello Cesena è un attore, regista e comico italiano, noto soprattutto per la sua partecipazione al programma comico televisivo “Mai dire…” della Gialappa’s Band, dove ha interpretato il celebre personaggio di Jean-Claude, un regista francese dalle maniere eccentriche. Nato a Genova nel 1963, Cesena ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come attore teatrale e regista. Ha lavorato in vari spettacoli televisivi e film, sia in ruoli comici che drammatici, dimostrando una grande versatilità. La sua comicità, spesso caratterizzata da parodie e personaggi sopra le righe, gli ha valso una grande popolarità in Italia.

La sera alle ore 21:00, il palco di Bellissima ospiterà l’attore e regista Pino Quartullo con il recital dedicato a Dolcissima “In vino veritas”, un viaggio teatrale che esplorerà il rapporto tra vino, cultura e convivialità. Il tutto sarà accompagnato dalle note dei musicisti Francesco Ceccarelli e Marco Cupidi.

Pino Quartullo è un attore, regista e sceneggiatore italiano, nato il 12 luglio 1957 a Civitavecchia. Dopo essersi diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Quartullo è noto per la sua versatilità come attore, avendo lavorato in teatro, cinema e televisione. Ha recitato in film come “Le vie del Signore sono finite” di Massimo Troisi e “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo stesso, che ha anche scritto e diretto. In televisione ha partecipato a diverse serie e fiction italiane di successo.

Oltre alla sua carriera di attore, è apprezzato come regista teatrale e cinematografico, ottenendo riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico.

Domenica 22 settembre, Dolcissima Pietra riprenderà con una serie di appuntamenti all’insegna della dolcezza, della cultura e dello sport.

Alle ore 10:30, il meeting della Dolcezza in Piazza San Nicolò si animerà con le Dolcezze di Montagna e, a seguire alle 11:30, Le Delizie della Valle Varaita con degustazioni di pasticceria secca; seguirà nel pomeriggio alle 15:30 lo show cooking Erbe e Fiori Golosi a cura di Patrizia Cambi – cuoca alchemica – e Anna Rubattino – naturopata. Seguirà alle 16:30 l’approfondimento La Pasta Frolla: come si fa? E alle 17:30 La Confetteria e le Caramelle di Antica Memoria, che chiuderà il meeting della dolcezza.

Nel pomeriggio, spazio allo sport con la presentazione del libro su Gianluca Vialli, a cura dello scrittore Luca Dal Monte, che offrirà un ritratto umano e professionale di uno dei più grandi campioni del calcio italiano. L’incontro sarà moderato dal giornalista Claudio Paglieri del Il Secolo XIX con la presenza di Luca Pellegrini, il Capitano della SampD’Oro e Claudio Bosotin, storico magazziniere della Samp di Vialli.

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 1963. I suoi libri sono letti e tradotti in tutto il mondo. Ferrari Rex, la sua monumentale biografia di Enzo Ferrari, ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stata finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club inglese. Il New York Times l’ha definita “la biografia definitiva di uno dei giganti del mondo dell’automobile.” Apple TV + sta attualmente traendone una serie televisiva per piattaforme streaming. Oltre a numerose e fortunate opere di saggistica, ha al suo attivo anche tre romanzi e due collezioni di racconti.

Claudio Paglieri, genovese, scrittore e giornalista, ha lavorato a lungo alle pagine sportive del Secolo XIX, attualmente è responsabile delle pagine di cultura e spettacoli. Tra i suoi libri ricordiamo il giallo Domenica nera, ambientato nel mondo del calcio.

Durante le due giornate sarà proiettato il docufilm “Dollars & Garbage” sui 120 anni della Bank of America, fondata dall’imprenditore italo-americano Amadeo Peter Giannini, una storia di successo realizzata dal regista Michele Rovini in collaborazione con il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e prodotto dalla 39films, che testimonia l’importanza dell’intraprendenza e dell’innovazione.

Alle 16:00, Dolcissima Pietra renderà omaggio a Paolo Villaggio con la proiezione del film “Come è umano Lui. Dall’Uomo Paolo Villaggio al personaggio Fantozzi”, dedicato al celebre attore e comico italiano. L’evento vedrà la partecipazione degli attori Enzo Paci, Camilla Semino Favro, Maura Albites e Andrea Benfante.

Degustazioni e Showcooking

Durante tutto il weekend, le vetrine dei negozi di Pietra Ligure saranno allestite a tema per celebrare i 20 anni di Dolcissima Pietra. La premiazione del concorso Vetrine a tema avrà luogo sabato 21 settembre alle ore 16:00 in Piazza San Nicolò.