Kick Boxing, Aurora Minasso vince ancora al Galà Internazionale di Savate

Savona. Si è tenuto sabato 18 marzo a Genova Pegli, organizzato dal maestro Alessandro Zini, il Galà Internazionale di Savate (Boxe Francese) dove tra i vari match era in programma anche quello di Aurora Minasso, nuova stella del team Scaramozzino.

Dopo l’incidente motociclistico della scorsa estate costato il legamento posteriore del ginocchio della pluri campionessa Chiara Vincis, il maestro Andrea Scaramozzino, in attesa che Chiara possa tornare sul ring, ha fatto esordire la sua atleta dilettante Aurora. Appena 18 anni, ma tanta grinta per la giovane che in poco tempo si è aggiudicata il titolo italiano di Savate dilettanti e ha iniziato a collezionare molte vittorie tra le quali quella di sabato.

Domenica 26 marzo Aurora sarò nuovamente a Genova per la competizione di k1 (disciplina che oltre i pugni e calci prevede l’uso di ginocchiate). Poi il 22 aprile combatterà dentro al casinò di Sanremo dove oltre lei farà il suo esordio nel contatto pieno Matteo Fichera sempre del Team Scaramozzino. Alla gara prenderà parte anche Chiara Vincis che affronterà la sua prima avversaria rientrando su un ring nella disciplina della boxe.

“Sono orgoglioso dei risultati dei miei atleti – commenta il Maestro Scaramozzino, titolare della Asd Kick Boxing Savate Savona – Risultati resi possibile anche grazie dall’importante lavoro di tutto lo staff tra cui troviamo Chiara, Simone, Alessandro e Cristian. A loro va il mio ringraziamento”.