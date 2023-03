In arte Nebia, per gli amici Bine: da Albissola Marina una nuova proposta della scena pop-rap

Albissola Marina. “Ogni giorno ascolto musica di ogni genere, scorre dentro le mie vene, è il mio buongiorno, la mia colazione per affrontare le giornate con la giusta carica, la cura alle delusioni e la colonna sonora delle mie vittorie: sento le note risuonare dentro di me fin da bambino”. Questa è la filosofia di Alessio Binello, classe 2001, di Albissola Marina e studente di Infermieristica all’Università degli Studi di Genova.

Appassionato di musica già da piccolo, poco più di 2 anni fa intraprende un percorso che gli permette di esprimere questo suo grande amore, grazie anche all’aiuto del suo producer.

“Nebia? All’inizio di questo percorso il mio nome d’arte era ‘Il Bine’, come mi chiamano gli amici, ma dopo circa un anno, tra i suggerimenti di molti conoscenti ed un pizzico di immaginazione, sono arrivato a questo pseudonimo, composto giocando con le lettere del mio nome e cognome” racconta.

Ad oggi sono quattro i singoli pubblicati, in ordine Sogni, Se penso ai ricordi, 18+2 e Pareti (feat. Samantha). Tutti e quattro hanno un significato importante legato a un periodo preciso della sua vita. “Quello a cui sono più affezionato? Sicuramente il primo, perché è quello che non si dimentica mai e che mi riporta all’inizio di questo meraviglioso percorso con la sua emozionante fase di produzione” esprime Binello.

Pareti è altrettanto speciale per Alessio: racconta il suo cambiamento a livello personale vissuto negli ultimi anni dell’adolescenza, che lo hanno portato a diventare adulto. Questo singolo ha riscosso particolare fortuna, in omaggio ad un lavoro intenso durato quasi un anno. “Un ringraziamento speciale va a Samantha Alaimo che mi ha accompagnato in questa canzone con la sua straordinaria voce” tiene a dire l’artista, poi aggiunge: “Fino ad oggi è stato un viaggio indimenticabile, ma il meglio deve ancora venire”.

A breve Nebia annuncerà l’uscita del suo prossimo singolo.