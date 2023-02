Spaccia droga e fugge dalla polizia locale correndo sui binari: un 30enne arrestato

Albenga/Ceriale. E’ stato arrestato ieri pomeriggio per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un trentenne di origini marocchine, S.O., e in Italia senza fissa dimora. L’operazione è stata effettuata sulla piana tra Albenga e Ceriale da una pattuglia in borghese della polizia locale di Ceriale che stava effettuando un servizio di controllo del territorio proprio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato colto sul fatto mentre stava cedendo circa 200 grammi di hashish a un ragazzo. Una volta notato il personale di polizia, ha tentato la fuga insieme a un altro soggetto, dirigendosi verso la linea ferroviaria Genova – Ventimiglia. Ha percorso diverse centinaia di metri sui binari, costringendo la polizia locale a intervenire presso le ferrovie dello Stato affinchè venisse bloccata la circolazione dei treni.

Dopo aver tentato la fuga sulla linea ferroviaria, vistosi braccati dalle pattuglie della polizia locale giunte in rinforzo, i due malviventi sono finalmente stati fermati. Durante la fuga il soggetto di origini marocchine ha abbandonato una sacca contenente un chilogrammo di hashish che è stato subito recuperato.

Il malvivente è stato quindi arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e 1,2 chilogrammi di hashish è stato sequestrato. In data odierna è stato convalidato l’arresto presso il Tribunale di Savona ed è seguita la traduzione in carcere dell’uomo.