La savonese Ecolvetro premiata da Verallia con il Sustainable purchasing award

Cairo Montenotte. Negli scorsi giorni, a Milano, la società di Cairo Montenotte ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno ambientale: il Sustainable purchasing award, promosso per la prima volta da Verallia Italia.

Ecolvetro svolge da più di trent’anni l’attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti vetrosi provenienti dai flussi urbani ed industriali, trasformandoli nei propri impianti in una preziosa risorsa, perseguendo così il paradigma dello sviluppo sostenibile. La raccolta viene effettuata tramite migliaia di campane e cassonetti stradali, oltre a dei cassoni scarrabili, dislocati in tutto il territorio savonese e nelle province di Imperia, Genova e La Spezia.

Ecolvetro, ogni anno coi suoi 70 collaboratori (il 40% è donna), garantisce il recupero di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti di natura vetrosa, contribuendo con la propria attività alla salvaguardia del territorio. Fornisce materie prime secondarie il cui impiego consente un risparmio sull’energia necessaria a fondere il vetro e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 rilasciata dagli altoforni.

Infatti, il materiale di recupero che esce dai tecnologici impianti Ecolvetro viene poi “riconsegnato” all’industria vetraria della Valbormida, che custodisce coi suoi vasi e bottiglie il made in Italy agroalimentare.

Verallia coi suoi stabilimenti di Carcare e Dego collabora da anni con Ecolvetro per chiudere il circolo virtuoso del vetro, valorizzando quello che per molto tempo è stato ritenuto erroneamente un rifiuto e preservare l’ambiente circostante.

Luigi Orlando, Presidente del Consiglio di amministrazione di Ecolvetro sottolinea come: “col nostro impegno si è generata la vera filiera corta: garantiamo un servizio puntuale presso il cittadino e poi ci occupiamo di tutte le fasi dedicate al riciclo del rottame di vetro che poi consegniamo ad aziende come Verallia. Questo ci permette di tenere tutto il processo in regione e contribuire all’economia e al benessere dell’entroterra ligure. Ringraziamo Verallia che con questo premio ci riconosce un impegno per l’ambiente che dura dal 1986.

Olsi Callekas, Direttore purchasing di Verallia Italia afferma come: “Verallia ha deciso di istituire il Purchasing award per premiare le iniziative dei propri fornitori su progetti sostenibili che permettono di creare valore, mantenendo un focus sulla riduzione dell’impatto ambientale e su tutte le tematiche CSR. Verallia Italia crede nel valore della partnership strategica: è proprio grazie ad aziende come Ecolvetro, la nostra azienda riesce a raggiungere ogni anno importanti target in termini di business, permettendoci di tradurre in pratica concreta la strategia di sostenibilità che il nostro Gruppo ha definito a livello globale.”