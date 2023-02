Alassio, è arrivata la cittadinanza italiana per Albi “l’angelo del Bel Sit”: “Sogno che inseguivo da anni”

Alassio. “Grazie Italia e grazie italiani. Ora finalmente posso sventolare il tricolore”. Parole cariche di comprensibile emozione quelle di Alber Baca (conosciuto ai più come Albi Albino), ragazzo di origini albanesi, ma residente ad Alassio dal 2012.

Oggi, infatti, ha coronato uno dei suoi sogni ottenendo finalmente, dopo anni di attesa, la cittadinanza italiana. Si era distinto durante la pandemia Covid, ricevendo il soprannome di “angelo del Bel Sit”.

Difficile non ricordare l’odissea vissuta dalla struttura ricettiva alassina, messa in quarantena, e dai suoi ospiti: fu il primo albergo in Italia in cui venne riscontrato un caso di Covid, che contagiò poi decine delle persone presenti.

Nell’occasione, Albi non si era mai perso d’animo, prestando tutto l’aiuto possibili agli ospiti della struttura, nella maggior parte dei casi anziani (QUI la storia, raccontata dalla redazione di IVG.it). Gesti concreti di solidarietà, che hanno portato il giovane ad ottenere anche il prestigioso Alassio d’Oro “per aver dimostrato coraggio, dedizione e abnegazione”.

Oggi finalmente, a distanza di oltre 2 anni, è arrivata anche la tanto attesa cittadinanza italiana: “Sono nato in Albania, ma nel cuore e nell’anima mi sento italiano, – ha scritto sulla sua pagina Facebook. – Oggi si è avverato un sogno che inseguivo da anni: ho ottenuto la cittadinanza italiana. Un traguardo che ho raggiunto tra speranze e anche qualche delusione visto che alcuni politici, durante il periodo del Covid quando lavoravo al Bel Sit, avevano promesso di aiutarmi”.

“Ho deciso comunque di lottare per quello che ho sempre considerato un diritto di un ragazzo che ama profondamente questo Paese, ma sembrava che la burocrazia volesse mettermi ancora una volta i bastoni tra le ruote. Invece, quasi come se fosse stato un miracolo, la cittadinanza italiana è arrivata in un giorno di febbraio, lo stesso mese di tre anni fa quando con lo stesso orgoglio e la stessa motivazione mi ero prodigato ad aiutare anziani impauriti”, ha proseguito.

“Un male ignoto, il Covid, aveva costretti loro e noi a trascorrere uno dei periodi più bui della storia italiana: rinchiusi nelle stanze dell’albergo dove avevano deciso, solo qualche giorno prima, di soggiornare per godersi la bellezza di Alassio dove abito e vivo con la mia famiglia. Grazie Italia e grazie italiani”, ha concluso il giovane alassino.