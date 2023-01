La concessionaria Ferrari-Maserati saluta Ceriale e si trasferisce: “Nuova sede nel comprensorio ingauno”

Ceriale. La concessionaria Ferrari-Maserati lascia Ceriale. È ufficiale, ma la notizia, al contrario di quanto ipotizzato da molti a causa di una incomprensione, non chiuderà i battenti in via definitiva. Bensì traslocherà in una nuova sede che, garantiscono, “sarà comunque nel comprensorio ingauno”, anche se al momento non ci sono ancora notizie precise in merito.

Tutto è nato da un’interrogazione presentata dall’assessore di Ceriale Maineri al suo stesso sindaco Luigi Romano ad oggetto “apertura di esercizi commerciali di media e grande distribuzione”. Il documento, nel quale si chiedono “spiegazioni sull’apertura di un nuovo supermercato, che sorgerà proprio al posto del concessionario, ha generato un po’ di confusione.

In molti, infatti, ipotizzando una chiusura definitiva, hanno già contattato il concessionario, che si è trovato tempestato di chiamate, seguite da altrettante rassicurazioni.

“Non chiudiamo la sede in via definitiva, – ha spiegato ai microfoni di IVG.it il responsabile di sede per la Liguria. – Alla fine di quest’anno scadrà il nostro contratto, che abbiamo deciso di non rinnovare, e ci trasferiremo in una nuova sede. Non possiamo ancora svelare nulla, ma abbiamo già contatti ben avviati e sicuramente la nuova apertura avverrà nuovamente nel compensorio ingauno“.

Sui motivi della scelta: “Il 2022 per noi è stato davvero fantastico e ora ci ritroviamo con l’esigenza di avere qualcosa in più. Purtroppo a Ceriale abbiamo registrato alcuni problemi. In primis per gli spazi troppo stretti sia per quanto riguarda la sede che l’officina. Inoltre ci siamo ritrovati al centro di una diatriba tra Anas, Comune e Regione e non ci è mai stata concessa una seconda uscita per noi fondamentale”.

“Basti pensare che persino il carroattrezzi ha difficoltà ad accedere e a raggiungere l’officina. Tutte problematiche oggettive che hanno reso anche il costo troppo caro a nostro giudizio, sia per la situazione che si è venuta a creare sia per il fatto che la struttura risulta ormai vetusta, oltre che di piccole dimensioni per le nostre esigenze”, ha proseguito.

Il trasloco, dunque, avverrà sicuramente entro fine anno (con Albenga tra le location più quotate): “Non possiamo nè vogliamo ancora dire nulla, ma comunicheremo tutto, con dovizia di particolari, quando sarà il momento”, hanno concluso dal concessionario cerialese che lascerà poi il posto ad un nuovo supermercato.