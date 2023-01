Dal genocidio per fame, alla guerra in Europa: a Savona un incontro sull’Ucraina

Savona. A un anno dall’invasione, e a 90 anni dall’ “Holodomor” (il genocidio per fame voluto da Stalin), il gruppo “Più Europa” di Savona propone un incontro-dibattito sulla guerra.

Ospiti dell’evento Anna Zafesova, giornalista, scrittrice e opinionista di La Stampa e il Foglio e Francesco Matteo Cataluccio scrittore, saggista e collaboratore della Fondazione Gariwo la foresta dei Giusti. Modera il giornalista Mimmo Lombezzi.

La conferenza avrà luogo sabato 25 febbraio, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, alle ore 17.

“L’iniziativa – spiegano da Più Europa – nasce dalla volontà’ di fornire un contributo alla comprensione della guerra in Europa confrontandola col passato prossimo dell’Ucraina e della Russia. Lo scorso 15 dicembre il Parlamento Europeo ha riconosciuto, con voto unanime, come ‘genocidio’ l’Holodomor, la carestia indotta da Stalin che, dal 1932 al 1933, causò in Ucraina milioni di morti. Quanto pesa questo massacro sui rapporti fra Ucraina e Russia e su una guerra che Putin dice di aver lanciato per impedire ‘il genocidio dei russi in Donbass’? Questa è la domanda che ci poniamo; per Savona e i savonesi potrebbe essere un momento di approfondimento e riflessione a cui vi invitiamo a partecipare”.