Presepi tradizionali e non solo: ecco quelli da vedere nel savonese per immergersi nell’atmosfera natalizia

Savonese. All’insegna della tradizione ma non solo, i presepi tornano a popolare il savonese a dicembre. Con ambientazioni e atmosfere ad hoc questi piccoli angoli di mondo riescono a far sentire ai visitatori, grandi o piccini che siano, il calore e la magia del Natale. Scopriamo insieme quelli più suggestivi.

A ROCCAVIGNALE TRE GIORNI CON IL PRESEPE VIVENTE

Da giovedì 22 a sabato 24 dicembre torna l’affasciante presepe vivente di Roccavignale che quest’anno raggiunge la sua 40esima edizione. Saranno tre serate che vedranno i personaggi tradizionali del presepe accogliere i visitatori e regalare un’atmosfera magica nei luoghi e nei tempi della nascita di Gesù. In occasione di questo importante anniversario tornano in scena i figuranti storici: Giambattista Olivieri e Giampietro Rubino. Durante le serate non mancherà il corteo nel borgo con i costumi dei personaggi della Natività.

IL PRESEPE MECCANICO DI LUCETO: UNA TRADIZIONE PORTATA AVANTI DA 40 ANNI

Dopo due anni di chiusura torna il presepe meccanico di Luceto che vanta una tradizione quarantennale. L’apertura ufficiale nel giorno dell’Immacolata. L’installazione rappresenta fedelmente, in base ai ricordi degli anziani e alle fotografie dell’epoca, il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del Novecento, con abitazioni e simboli della città come villa Gavotti, la chiesa di San Nicolò e la chiesetta di San Pietro, realizzati artigianalmente utilizzando compensato, ardesia, sabbia e cemento. Con muschio, acqua, legno, luci alternate che permettono il passaggio dal giorno alla notte, e le statuine (circa 500) realizzate da riconosciuti figulinai di Albisola tra cui Gemma Nicolini, Basso Malfatto, Maria e Renato Piccone, il presepe offre un’esperienza unica per tornare indietro nel tempo e assaporare ancor di più l’atmosfera natalizia.

A SAVONA IL PRESEPE “IN RIVA AL MARE” DI ASSONAUTICA

Dall’8 dicembre e fino all’8 gennaio sarà visibile a Savona anche il presepe di Assonautica. Si tratta di un presepe in riva al mare con le barche, i pontili di attracco e i pesci, ma c’è anche il deserto con la sabbia proveniente dal Marocco ed alte montagne innevate. Corsi d’acqua, personaggi in movimento, effetti visivi e sonori, creano un’atmosfera che colpisce sia i bambini che gli adulti. E’ un presepe che si rinnova pur rimanendo tradizionale: anche quest’anno sono stati inseriti dei nuovi personaggi.

PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO DI ALBENGA

Un altro presepe vivente popolerà il centro storico di Albenga la vigilia di Natale. Il presepe è a cura del Comune di Albenga e delle associazioni cittadine che regaleranno un momento unico di pura magia in città. Lo spettacolo sarà proposto nel pomeriggio (alle 15,30) in piazza dei Leoni, alla sera (alle 23,15) in piazza della Chiesa Bastia. Sarà poi riproposto il 5 gennaio. Personaggi della tradizione, luci ad hoc e tanti eventi correlati creeranno un’atmosfera suggestiva tutta da vivere.

A CELLE LIGURE IL PRESEPE LUMINOSO

Quest’anno torna anche il presepe luminoso a Celle Ligure. A rappresentare il momento della nascita di Cristo le suggestive “statue di luce” distribuite lungo via Ferrari dai volontari del Comitato Festa dei Ferrari. Questa è una tradizione più che decennale che vede i pastori, gli animali, i contadini, la stella cometa e i personaggi della natività. Un mix tra simbologia, ricordo e magia che passa attraverso un tubo luminoso che compone un presepe in grado di “accendere” emozioni.

IL PAESAGGIO DEL FINALESE NEL PRESEPE DELLA CHIESA DEI NERI

Riapre il Presepe della Chiesa dei Neri a Finale Ligure. A essere rappresentati le ambientazioni e i monumenti del finalese: edifici, paesaggi, simboli della città sono fatti rigorosamente a mano. In particolare, sono rappresentati e riprodotti Porta Reale con le mura medievali di Finalborgo, il Castel Gavone, il Castel San Giovanni e la chiesa di Nostra Signora di Loreto, la Chiesa di San Lorenzo a Varigotti, la grotta dell’Arma delle Manie, la stessa Chiesa dei Neri, altri edifici del centro storico e il promontorio della Caprazoppa. Il presepe vanta una storia decennale.

A VARAZZE UN PRESEPE “GREEN”

A Varazze si potrà ammirare il presepe “green” di Sant’Anna. E’ costruito interamente con materiali naturali: pietre, legno, cortecce, erbe e piante raccolti nei campi e nei boschi della vallata del torrente Teiro. Ogni anno l’ambientazione viene modificata ed arricchita con la fedele riproduzione di costruzioni esistenti, lavatoi, antichi ponti, una cantina, con botti, torchio, damigiane e, naturalmente, bottiglie di vino, e i “nicci”, le edicole votive che ancora si trovano nelle campagne. Immerse in queste ambientazioni si potranno notare una trentina di statuine in ceramica realizzate dall’artista savonese Delia Zucchi. Il presepe si potrà visitare dall’8 dicembre e fino al 15 gennaio.

ALLA VIGILIA DI NATALE IL PRESEPE VIVENTE A LOANO

Concludiamo con un altro presepe vivente, quello di Loano. Lo spettacolo andrà in scena alla vigilia di Natale in piazza Italia. La manifestazione vedrà alcuni cittadini interpretare i protagonisti della Natività, ma anche angeli, artigiani, contadini per riproporre un ambiente speciale e unico per accogliere la nascita di Gesù bambino e l’arrivo effettivo del giorno di Natale.