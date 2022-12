L’assistenza Apple sbarca a Savona: il 22 dicembre apre in via Paleocapa il reseller Juice

Savona. Un regalo di Natale “in anticipo” per tutti i savonesi proprietari di dispositivi Apple. Dal 22 dicembre, infatti, sarà attivo in via Paleocapa a Savona un negozio della catena Juice che, oltre a vendere device della Mela, fornirà anche servizi di assistenza autorizzata.

Una “buona notizia” per coloro che possiedono iPhone, iPad o Mac. Fino ad oggi, infatti, per avere una riparazione “ufficiale” era necessario recarsi almeno a Genova o a Sanremo. Se per interventi minori o su dispositivi datati è sufficiente rivolgersi ai tanti store “alternativi”, una riparazione più complessa oppure un intervento (garantito o no) su un device ancora coperto da garanzia richiedono obbligatoriamente di rivolgersi a un centro assistenza certificato. E quindi – finora – una trasferta, a meno di non ricorrere alla spedizione in Apple.

Dal 22 dicembre, invece, i fan savonesi dell’azienda di Cupertino avranno la possibilità – decisamente più comoda – di recarsi nel negozio di Savona (previo appuntamento) per consegnare immediatamente il prodotto o richiedere un consulto e un preventivo.

La catena Juice, infatti, pur trattando anche altri marchi e prodotti (soprattutto legati alla smart home, come i dispositivi tado° per il riscaldamento, le videocamere Arlo o le lampadine Philips Hue), è prima di tutto un Apple Premium Reseller e centro assistenza autorizzato. Tratta l’intera gamma di dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, Apple Watch, AirPods e altri accessori), sia nuovi che ricondizionati, e finisce anche un servizio di valutazione dell’usato.

Il negozio aprirà nel locale dove era presente Tally Weijl, in via Paleocapa 111, in pieno centro. L’inaugurazione è prevista alle ore 16.