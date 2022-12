I presepi viventi, il pranzo per le persone sole, i regali per i bisognosi: all’insegna della tradizione e della solidarietà il weekend di Natale

Savonese. Ci attende un weekend speciale, quello della Vigilia e del Natale. Tante le occasioni per uscire e trascorrere, oltre a tavola, tanti momenti con grandi e piccini all’aria aperta e all’insegna delle tradizioni. Scopriamo gli eventi organizzati nel savonese.

LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE DI ROCCAVIGNALE

Una serata molto suggestiva quella di sabato 24 dicembre. Il borgo di Roccavignale sarà popolato dal tradizionale presepe vivente che quest’anno raggiunge la sua 40esima edizione. Una novità che scalda il cuore il ritorno di Giambattista Olivieri nel ruolo centrale del Profeta nonostante i suoi 91 anni e di Giampietro Rubino presente al corteo con il costume che indossava 40 anni fa. Nella serata della vigilia di Natale è previsto anche un fuori programma nella scena della Natività, con Andrea Briano indisponibile all’ultimo momento e sostituito nel ruolo di San Giuseppe da Enrico Fracchia, volontario della Pro Loco e papà di Costanza, una delle bimbe che ha interpretato Gesù Bambino. Nel ruolo della Madonna, invece, Gaia Strazzarino. Un appuntamento questo che attira sempre molti visitatori.

ANCHE A LOANO ALLA VIGILIA IL PRESEPE VIVENTE

Nella stessa serata, un presepe vivente prenderà forma anche a Loano, in piazza Italia. L’evento è inserito nella rassegna “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni della città. Qui presente la pista di pattinaggio su ghiaccio oltre i tradizionali mercatini di Natale. Il presepe vivente, che vedrà cittadini e ospiti interpretare i protagonisti della Natività, ma anche fabbri, pescatori, angioletti e tanto altro, è organizzato dall’associazione “Vecchia Loano” in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista, il Ctg e le confraternite.

IL CENTRO STORICO DI ALBENGA POPOLATO DAL PRESEPE VIVENTE

Un altro presepe vivente popolerà il centro storico di Albenga la vigilia di Natale. Il presepe è a cura del Comune di Albenga e delle associazioni cittadine che regaleranno un momento unico di pura magia in città. Lo spettacolo sarà proposto nel pomeriggio (alle 15,30) in piazza dei Leoni, alla sera (alle 23,15) in piazza della Chiesa Bastia. Sarà poi riproposto il 5 gennaio. Personaggi della tradizione, luci ad hoc e tanti eventi correlati creeranno un’atmosfera suggestiva tutta da vivere.

UNA PICCOLA BETLEMME “VIVENTE” NELLA FRAZIONE VARAZZINA DI CASANOVA

Anche Casanova, sulle prime alture di Varazze, proporrà un suggestivo presepe vivente la sera della Vigilia di Natale. Sarà un viaggio nella Betlemme del passato con ambientazione, personaggi, sapori e mestieri ad hoc. La rappresentazione a partire dalle 20 e fino a mezzanotte nelle fasce sotto la chiesa della Natività di Maria Santissima. La manifestazione è organizzata dal Circolo Anspi, dall’associazione “Beato Jacopo da Varagine”, dalla parrocchia e dalla preziosa collaborazione dei volontari.

PRESEPE VIVENTE A FEGLINO

Un altro presepe vivente di lunga tradizione è quello “narrato” di Feglino, organizzato dall’Associazione Volontari Feglinese. Sabato a partire dalle 21 ritrovo in piazza del Municipio. La rappresentazione sarà seguita dalla Santa Messa di mezzanotte nella Chiesa di San Lorenzo, con il consueto scambio degli auguri.

NELLE FESTE APERTO IL PRESEPE MECCANICO DI LUCETO

Sempre a tema presepe, questo weekend di festa sarà visibile anche quello meccanico di Luceto, nella frazione di Albisola Superiore. La rappresentazione porta indietro nel tempo, nelle due Albissole nei primi decenni del Novecento. A creare questo bellissimo presepe i coniugi Piccone: oggi è la moglie, rimasta vedova, insieme ad alcuni volontari a permettere al pubblico di poter ammirare ancora, dopo due anni di stop, questa rappresentazione di ben 130 metri quadrati. Qui accanto ai simboli della città la natura e lo scorrere dei giorni con muschio, acqua, legno, luci alternate e circa 500 statuine.

DOPO LA MESSA DI MEZZANOTTE L’INAUGURAZIONE DEL PRESEPE ARTISTICO DEI CAPPUCCINI DI SAVONA

Al termine della Santa Messa di mezzanotte del 24 dicembre verrà inaugurato il presepe artistico del Convento dei Cappuccini di Savona (in via San Francesco). Poi la rappresentazione sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023, successivamente il sabato e la domenica sino al 22 gennaio.

AD ALTARE SI CONSEGNANO I REGALI ALLE FAMIGLIE MENO FORTUNATE

La beneficienza si fa sentire – ancor di più – a Natale, per i più bisognosi. Ad Altare, nel mese di dicembre, sono stati raccolti dei doni da regalare alle famiglie meno fortunate. Sabato 24 termina la raccolta per poi consegnare il tutto proprio il giorno del Natale, da Babbo Natale in persona con la sua slitta. Per i più grandi, invece, sarà allestito un banchetto sempre il 25 dicembre dalle 9 alle 12 nei pressi del bar Ealloranò, incaricato per la raccolta dei pacchi per conto di Agape.

A FINALE UN PRANZO DI NATALE IN COMPAGNIA PER LE PERSONE SOLE

E sempre il giorno di Natale, a Finale Ligure è in programma un pranzo speciale presso la mensa sociale dell’associazione “Noi per Voi” di via Brunenghi. A essere invitate le persone sole che non possono trascorrere il Natale in allegria e in compagnia. In questa occasione, grazie anche al Centro d’Ascolto Caritas “La Nassa” si cercherà di far trascorrere il Natale con tanto amore e con la possibilità di scambiarsi quattro chiacchiere davanti a un pasto caldo. L’evento è rivolto principalmente alle persone più sole, ma è comunque aperto a tutta la comunità.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana di festa, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.