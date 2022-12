A Calice Ligure inaugurata una palestra di arrampicata

Calice Ligure. E’ stata inaugurata a Calice Ligure una palestra di arrampicata aperta pochi giorni fa dalla neonata Asd “Il muro di Pora Pora” in piazza Cesio 5.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Comi: “Mi sono ritrovato insieme a tanti amici coi quali ho condiviso per molti anni una passione che prima o poi sono certo tornerò a coltivare, quella dell’arrampicata. Ringrazio di cuore Simona e Romano per avermi invitato e rivolgo a loro i miei migliori auguri per le iniziative che vorranno organizzare in futuro. Una palestra di arrampicata a Calice Ligure mi riempie di orgoglio”.

“Prometto però a Simona pubblicamente di fare un salto uno di questi giorni e farmi immortalare appeso alle prese delle pareti – ironizza Comi – sperando di riuscire a rimanerci attaccato almeno il tempo dello scatto”.