Don Andrea Camoirano sarà parroco a Orco Feglino e Carbuta

Calice Ligure/Orco Feglino. Don Andrea Camoirano diventerà il nuovo parroco di San Lorenzo Martire in Feglino e Orco e San Martino Vescovo in Carbuta, frazione di Calice Ligure, e prenderà il posto del dimissionario don Giovanni Perata.

L’annuncio è stato dato da quest’ultimo nel corso delle messe di oggi, 24 marzo, nelle tre parrocchie dell’entroterra finalese. L’ingresso di don Camoirano avverrà domenica 16 giugno alle ore 15:30 nella comunità di Feglino con la messa presieduta da monsignor Calogero Marino.

Quarantasette anni, nato a Savona, è stato in precedenza a Savona viceparroco in San Paolo Apostolo e Santa Maria della Neve e parroco della Santissima Trinità. Attualmente è responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli, segretario del vescovo e rettore della Chiesa San Raffaele al Porto in Savona. Arricchisce il suo ministero presbiterale con una molto apprezzata attività artistica.

Don Giovanni Perata, 82 anni, concluderà a giugno il ministero nell’entroterra finalese. In precedenza è stato parroco di San Giorgio in Sanda e rettore del Santuario Nostra Signora di Misericordia.