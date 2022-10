Mistero ad Albenga, donna trovata morta nel suo appartamento: indagano i carabinieri, sul posto la scientifica

Albenga. Mistero, e conseguenti indagini (su cui al momento viene mantenuto il massimo riserbo), sulle cause che hanno portato alla morte di una donna di 66 anni nella notte appena trascorsa (16 ottobre). Si tratta di Giuseppina Enrico, 66 anni, che per anni ha gestito la storica pizzeria “La Greppia” di Vadino.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 5,30, con intervento di un’ambulanza della croce bianca di Albenga e dell’automedica del 118, in via del Roggetto.

All’arrivo, i militi avrebbero trovato il marito della donna, in stato di shock, mentre il corpo della donna, immobile, si trovava sul pavimento. Nonostante diversi tentativi di rianimazione, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito dai soccorritori l’uomo avrebbe affermato di “averla trovata già priva di sensi a terra al rientro a casa” e di “aver trovato la porta di ingresso e una finestra aperte”. Dettagli al momento non confermati però dagli inquirenti.

Sulla vicenda, infatti, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Albenga, con il supporto della scientifica, che si è già recata sul luogo dell’accaduto. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, ma al momento nessun dettaglio viene lasciato al caso: le prossime ore potrebbero essere decisive per far luce sui risvolti dell’accaduto.

La notizia della scomparsa di Giuseppina Enrico si è diffusa velocemente per le vie e i caruggi di Albenga. Anche l’amministrazione comunale ingauna si è unita al cordoglio, porgendo “le più sentite condoglianze alla famiglia”.