Politiche 2022: la Lega schiera Rixi e Pucciarelli in due collegi. Ecco i punti fermi delle candidature al centrodestra

Liguria. Manca quasi un mese al voto e ora si sta componendo il puzzle delle candidature. Ieri, in serata, sono arrivati i punti fermi in casa Lega. Il genovese Edoardo Rixi, in odore di ministero in caso di vittoria del centrodestra, schierato all’uninominale per la Camera per il collegio di Liguria Ponente (Savona e Imperia), la spezzina Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa, corre per l’uninominale per il Senato nel collegio di Levante.

Nelle prossime ore si attendono anche i posizionamenti per il proporzionale. I due politici del Carroccio, figure di rilievo e considerati tra gli “intoccabili” vanno quindi a riempire due caselle, nel caso di Pucciarelli senza grandi sorprese, qualcuna di più per Rixi la cui candidatura mette in forse il secondo giro in parlamento per Sara Foscolo e Flavio di Muro. Ma appunto tutto si deciderà con le liste del proporzionale. In tal senso Francesco Bruzzone sarebbe quasi certamente il capolista al Senato.

Carte scoperte nella Lega, o quasi, ed è quindi più facile comporre almeno in parte il mosaico del resto del centrodestra. Verso la firma Ilaria Cavo e Sandro Biasotti, Noi Moderati: i totiani saranno candidati all’uninominale di Genova Ponente e Genova Levante. Il collegio uninominale di Liguria Levante alla Camera toccherebbe a questo punto a Forza Italia, con Roberto Bagnasco, già deputato. Fratelli d’Italia andrebbe a occupare il posto dell’uninominale al Senato del ponente con l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, che sarà anche capolista al Senato. Non è escluso che però, soprattutto se la sfidante per il centrosinistra sarà Emma Bonino, anche Fdi non tenga quel collegio per un “nazionale”.

Posto quasi “blindato” per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia, dentro Noi Moderati) che dovrebbe essere capolista alla Camera. Altrettanto agevole la corsa di Marco Scajola, altro assessore totiano all’Urbanistica, capolista al Senato nel suo “feudo” del ponente.

Il centrodestra, sulla base dei sondaggi, conta di vincere in tutti i collegi e di fare il pieno anche nel proporzionale. Ciononostante gli scontenti ci saranno visto che la Liguria, con il taglio dei parlamentari, perderà nove tra deputati e senatori. E visto com’era andata nel 2018 (sette parlamentari) sarà proprio la Lega, inevitabilmente, a fare le maggiori spese delle nuove dinamiche.