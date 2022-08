Politiche 2022, candidati savonesi del Movimento 5 Stelle fuori dai giochi. Meles: “Grave danno per Savona”

Savona. Candidati savonesi del Movimento 5 Stelle fuori dalla corsa a Parlamento e Senato. È questo l’esito delle votazioni per i collegi proporzionali, alle quali hanno aderito il 37.42% degli iscritti, avvenute lo scorso 16 agosto.

Il voto riguarda i collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato, mentre la scelta dei collegi uninominali dovrebbe spettare direttamente a Giuseppe Conte che, comunque, come si legge sul sito del movimento, anche rispetto alle liste “il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

Il solo Manuel Meles, già candidato sindaco a Savona alle ultime Elezioni Comunali, è riuscito a rientrare quantomeno nella lista dei cosiddetti “candidati supplenti”, ma ovviamente con scarse possibilità di rientrare nei giochi.

Niente da fare anche per gli altri papabili candidati al Parlamento: Rodolfo “Rudy” Sanna, 46 anni, da sempre attivo nella politica del Comune di Ceriale e candidato alle ultime Elezioni Regionali; Alessio Marri, 39 anni di Savona, presidente del Riviera Beach Volley; Andrea Patrucco, 33 anni di Albenga, il cui slogan è “Senza pronto soccorso si muore”, assicuratore alla Allianz di Albenga, Alassio e Loano nonché socio e consigliere del Lions Club Baia del Sole; Gianpiero Garavagno, 62 anni, nato ad Alassio, pensionato da febbraio 2022; Marcello Caviglia, 59 anni, ha lavorato per anni in Tirreno Power ed era candidato anche alle Elezioni Comunali dello scorso anno; Alessandro Pedrini, 47 anni di Savona.

A spuntarla tra i candidati al Parlamento, per quanto riguarda la Liguria, sono stati: Roberto Traversi, Federica Giorgi, Alessandro Cancellieri e Laura Risso. “Candidati supplenti”: Andrea Weiss, Lidia Siri, Maria Tini e Manuele Meles.

Per il Senato, invece, l’unico savonese era Pier Franco Soleti, 50 anni, già rappresentante di lista ad Alassio alle Elezioni Europee. Ma anche in questo caso, nulla da fare. Ci sono: Luca Pirondini, Jessica De Mauro, Antonino Barbera. “Candidati supplenti”: Renato Utique e Guido Silvestri.

Soddisfatto per l’esito Pirondini, fresco di rielezione al secondo mandato in Comune a Genova e che ora viene chiamato a rappresentare la Liguria al Senato se riuscirà ed essere eletto: “E’ un onore per me il fatto che così tante persone abbiano avuto fiducia in me perché è un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni. Fiducia di cui sento la responsabilità e per la quale ringrazio tutti”.

Amaro, invece, il commento a margine della votazione di Meles, che ha affidato il suo pensiero alla sua pagina Facebook: “Cari amici, vi ringrazio di cuore per il sostegno, purtroppo però non sarò in lista, – ha scritto. – Questo significa che un intero territorio, da Ventimiglia ad Arenzano, sarà senza parlamentari del M5S, con un grave danno per la nostra Savona e le istanze del nostro territorio”.

“Era una sfida dall’esito scontato, ma che andava comunque tentata, considerando il peso di Genova rispetto a tutta la Regione, purtroppo Savona e l’intero Ponente ligure non saranno rappresentate in Parlamento (forse il Ponente sarà appannaggio della Lega, tramite i collegi uninominali), ma la nostra città dopo l’assenza dalla regione, sarà fuori anche dal Parlamento”, ha aggiunto.

Infine, un messaggio ai cittadini di Savona: “Voglio tranquillizzarvi: il mio impegno in Consiglio comunale non verrà meno, ci sono tante questioni ancora irrisolte, come pulizia, mobilità, servizi. Il mio impegno per la nostra città non cambia e non cambierà mai”.