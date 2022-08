Politiche 2022, oggi si vota online per i candidati del M5S: tanti i savonesi

Liguria. Oggi si vota online per comporre le liste del Movimento 5 Stelle per i collegi proporzionali. I nomi degli autocandidati deputati e senatori sono stati resi noti ieri sera. E per quanto riguarda la Liguria, tanti sono i savonesi.

Per il Parlamento: Manuel Meles, già candidato sindaco a Savona alle ultime Elezioni Comunali, ma anche Rodolfo “Rudy” Sanna, 46 anni, da sempre attivo nella politica del Comune di Ceriale e candidato alle ultime Elezioni Regionali.

E ancora: Alessio Marri, 39 anni di Savona, presidente del Riviera Beach Volley; Andrea Patrucco, 33 anni di Albenga, il cui slogan è “Senza pronto soccorso si muore”, assicuratore alla Allianz di Albenga, Alassio e Loano nonché socio e consigliere del Lions Club Baia del Sole; Gianpiero Garavagno, 62 anni, nato ad Alassio, pensionato da febbraio 2022; Marcello Caviglia, 59 anni, ha lavorato per anni in Tirreno Power ed era candidato anche alle Elezioni Comunali dello scorso anno; Alessandro Pedrini, 47 anni di Savona.

Per il Senato, invece, l’unico savonese risulta essere Pier Franco Soleti, 50 anni, già rappresentante di lista ad Alassio alle Elezioni Europee.

Sempre per quanto riguarda la Liguria: per la Camera ci proveranno Roberto Traversi, deputato uscente al primo mandato, e gli ex consiglieri comunali Fabio Ceraudo e Maria Tini. Per il Senato: Luca Pirondini, unico eletto pentastellato a Tursi alle ultime elezioni. Tra gli altri nomi di spicco: l’avvocato Alexander Beecroft, il giornalista Andrea Carugati, il chirurgo del Galliera Andrea Weiss, l’avvocato Domenico Giannantonio.