Torna la musica ai Marea di via Nizza, le celebri serate in cui fu ospite anche Bob Sinclar si spostano al lunedì

Savona. Torna la musica ai Marea di via Nizza, in quest’angolo di Caraibi (espressione che rende sempre bene l’idea) in cui a volte fatichi a credere di essere davvero a Savona.

Si comincia lunedì prossimo (11 luglio) con Marea For You e si andrà avanti per tutti i lunedì d’estate. Un ritorno atteso dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, con lo spostamento di giorno della settimana dal mercoledì di un tempo appunto al lunedì. Ricordi di serate dalle atmosfere impareggiabili e di grandi nomi nel panorama della disco internazionale, uno su tutti Bob Sinclar nel 2017.

“Proporremo un format nuovo, pur nella tradizione delle nostre serate di sempre – spiega Alberto Tiranini, che guiderà la serata al microfono, e Marea For You vuol esprimere proprio ciò che il sottoscritto e Alessandro Danello vogliamo trasmettete a tutti i nostri ospiti, che per noi sono molto più di semplici clienti”.

Si inizia alle 21,30 per terminare all’una e mezzo, con colonna sonora garantita da Andrea Poggio, Jack Briatore e Antonello Love. Questa nuova edizione di “Marea dance e drink” caratterizzerà, c’è da giurarlo, l’estate savonese.

Non è l’unica novità dei Marea, anche se certamente la più importante. Da martedì al sabato, dalle 17, “aperitivo esclusivo” a base di tapas con ceviche di pesce fresco, fish and chips, cono di fritto misto e farinate gourmet.

La domenica l’ora dell’aperitivo – fanno sapere sempre dai Marea – si arricchisce di un dj set con Fred Simon alla consolle, che durerà sino al calar del sole, parametro inconsueto ma fascinoso per definire la fine della festa.

Insomma, c’è da sbizzarrirsi pensando ai riflessi sul mare e dentro la piscina, capaci di rafforzare coppie consolidate o magari far scoccare nuovi sentimenti.

Per tutte le iniziative di cui abbiamo appena parlato, a cominciare ovviamente dai lunedì, info e prenotazioni al numero 019 263863.