Savona, Chiara Vincis ricevuta in Comune: l’assessore Rossello ha consegnato alla campionessa una medaglia celebrativa

Savona. Oggi alle ore 11:00 la campionessa italiana di savate Chiara Vincis è stata ricevuta in Comune insieme al suo allenatore, Andrea Scaramozzino, da Francesco Rossello, assessore allo sport il quale ha consegnato ai due una medaglia per celebrare i risultati esaltanti ottenuti dall’atleta della Kick Boxing Savate.

“Portare i nostri colori in giro per il mondo è davvero emozionante – ha svelato la campionessa – questo soprattutto in occasione delle competizioni internazionali. Sentir suonare l’inno italiano riempe il cuore di gioia, dà la forza di combattere con ancora più determinazione”.

In seguito è intervenuto il coach di Vincis, Andrea Scaramozzino: “Sono felice. Chiara ovviamente è la nostra atleta di punta, anche un’altra ragazza però ha vinto il campionato italiano seconda serie di savate, questo al suo primo match. In generale stiamo andando bene, inoltre poter contare sull’amministrazione comunale ci riempie di gioia. Quelli come il riconoscimento attribuitoci oggi sono piccoli gesti i quali tuttavia danno tanto facendo sentire la vicinanza della propria città”.

Infine l’atleta ha rivolto uno sguardo al prossimo futuro, un avvenire che la vedrà impegnata prima dall’8 al 10 settembre negli Europei di savate combat che si svolgeranno a Boulogne, in Francia, poi dal 21 al 24 dello stesso mese nei Mondiali di savate assalto organizzati a Milano. “Dovrò dare il massimo” – ha dichiarato l’intervistata, volenterosa dunque di ben figurare.

È terminato in questa maniera l’intervento di Chiara Vincis ed Andrea Scaramozzino, rispettivamente atleta e allenatore della “Kick Boxing Savate Savona” premiati dall’assessore allo sport Francesco Rossello per i notevoli risultati sportivi ottenuti.